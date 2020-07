Temptation Island, la data dell’ultima puntata e le prime anticipazioni sull’edizione "Vip"

Dai primi giorni di luglio è iniziata la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Fino a questo momento non sono mancati i colpi di scena, come il primo falò di confronto finito bene per Alessandro e Sofia e dalle incomprensioni tra Ciavy con Valeria.

Ma le anticipazioni che stanno uscendo sul web sembrano portare ad altri dettagli molto particolari. Infatti, secondo l’influencer Amedeo Venza, Antonella Elia avrebbe dato uno schiaffo al suo fidanzato Pietro Delle Piane durante il falò di confronto: “Volano sberle: il falò lo vedremo verso l’ultima puntata. Lei avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all’interno del villaggio. La domanda finale posta da Filippo Bisciglia ad Antonella Elia è stata la seguente: ‘Vuoi uscire insieme a Pietro Delle Piane?’ Cosa avrà risposto? Lo scopriremo solo vivendo”.

E parlando dell’ultima puntata, il sito “Tv Blog” svela la possibile data finale: “Essendo sei gli appuntamenti complessivi in programma, per forza di cose Mediaset dovrà prevedere il bis in una delle prossime settimane. Il doppio appuntamento settimanale sarà proprio quello di fine luglio. Ossia: penultima puntata in onda martedì 28, ultima puntata in onda giovedì 30 luglio”.

Le prime anticipazioni sull’edizione “Vip”

Come più volte detto da Filippo Bisciglia, questa edizione di “Temptation Island” è un mix tra quella “Vip” e dei sconosciuti. Nonostante questa scelta, Mediaset sembra aver comunque deciso di mandare in onda “Temptation Island Vip”, condotta da Alessia Marcuzzi.

Sempre come appreso da “Tv Blog“, le registrazioni verranno effettuate in Sardegna tra la fine del mese di agosto ed i primi giorni di settembre. Sulle coppie invece non si sa praticamente nulla, poiché gli autori in queste settimane si sono concentrati unicamente per l’edizione condotta da Filippo Bisciglia.