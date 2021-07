Temptation Island, la coppia formata da Ste e Claudia viene squalificata: l’indiscrezione

Prima dell’inizio di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che conta già due puntate trasmesse, si è parlato di una possibile coppia squalificata a causa di una presunta violazione del regolamento per una fugga del villaggio.

Tuttavia in quella circostanza, oltre a essere rimbalzata la voce, non viene fatto nessun nome sulla coppia che ha subito la squalifica. Nelle ultime ore però, come riportato da “Blasting News” e riportata anche da “Novella 2000“, a essere squalificati nella terza puntata di “Temptation Island” dovrebbero essere Ste e Claudia per via della fuga dal villaggio da parte del ragazzo.

Le indiscrezioni su Ste e Claudia

Su “Blasting News” viene spiegato in maniera dettagliata la vicenda della squalifica. Dapprima Ste viene chiamato nel pinnettu da parte di Filippo Bisciglia dove ha modo di vedere delle immagini della sua ragazza che lo lasceranno molto amareggiato. Trattandosi di un duro colpo, oltre che a un forte choc emotivo, Ste si lascia andare con una tentatrice del villaggio scoppiando immediatamente in lacrime.

Le sorprese però non sono finite qui siccome il ragazzo si rende protagonista di un gesto “estremo”: “Ste tenterà una fuga all’interno del villaggio delle tentazioni. Il ragazzo, quindi, proverà a scappare via quasi come se volesse raggiungere la sua fidanzata Claudia dall’altra parte del villaggio. Non si esclude che, in preda ad un vero e proprio raptus di follia, Ste possa contravvenire alle regole del programma e di conseguenza andare incontro ad una squalifica immediata dal reality show”.

Va detto che nelle indiscrezioni si parla solamente di una fuga da parte di Ste, ma se la verità fosse questa la squalifica per i due sarebbero praticamente scontata. Infatti già in passato l’attore Ciro Petrone si è reso protagonista di una stessa scena a causa della sua forte gelosia nei confronti della sua fidanzata, ottenendo così una squalifica dal reality.