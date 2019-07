Temptation Island, Katia spiazzata da Vittorio: lui tenta un approccio con Vanessa

La terza puntata del dating show “Temptation Island” – in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 – ha confermato quanto avevano preannunciato gli spoiler nei giorni scorsi riguardo la coppia formata da Vittorio Collina e Katia Fanelli, che con il suo atteggiamento ha attirato non poche critiche ed alimentato numerose polemiche.

La fidanzata “fotonica” è una delle protagoniste più discusse dell’edizione 2019 di “Temptation Island”, che se inizialmente sembrava avesse perso la testa per un tentatore, dimenticando il fidanzato, ora la situazione sembra essersi ribaltata; Vittorio, infatti, si è trovato molto bene con Vanessa, tanto da aver tentato un approccio fisico.

Temptation Island, Katia spiazzata da Vittorio

Sono tanti gli approcci, le attenzioni che si sono scambiati Vittorio e Vanessa nel corso dell’ultima settimana, al punto da far ingelosire la fotonica, che è rimasta di stucco dopo aver visto i video dove si è visto Vittorio che si è fatto toccare i capelli, ma anche ricevuto dei piacevolissimi “grattini”, stando sempre più vicino a Vanessa.

Il percorso nei sentimenti fatto da Vittorio sembra aver dato i suoi frutti dato che il ragazzo ammette ai suoi amici: “Ad oggi che mi si dà l’opportunità di essere qui ho fatto un’iniezione di autostima. E poi mi piace confrontarmi con una persona di età e di testa più matura“. Una frecciatina non da poco per la sua fidanzata.

Katia ammette di non provare rabbia davanti a ciò che le è stato fatto vedere di Vittorio – si è spogliato per far vedere gli addominali a Vanessa, l’ha invitata a sedersi sulle sue gambe per poi tentare di baciarla – ma altro, in tal senso le sue parole: “Sento un po’ di fastidio, ed è palese” quindi ha aggiunto che non le sembra che Vittorio sia innamorato.

Katia continua a stupire perché ammette che Vittorio merita una donna che provi un forte sentimento per lui. E chissà se la ragazza giusta per Vittorio non sia proprio Vanessa, visto che di lei Vittorio ha detto ai suoi coinquilini di volerla baciare. Dopo aver visto quest’ultimo Rvm, Katia ha capito che Vittorio potrebbe aver realmente perso la testa per un’altra.

Vittorio sembra aver messo un punto con Katia dopo aver sentito le parole della ragazza durante la prima puntata del reality, quando lei dichiarava di sentirsi single; come finirà tra i due?