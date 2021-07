Temptation Island, Jessica si avvicina a Davide e Alessandro l’accusa di essere viziata

Tra le coppie in crisi di questa edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, troviamo Jessica e Alessandro. I due stanno insieme da ben sette anni, ma le complicazioni sarebbero nate solamente dal 2019, quando i due hanno deciso di comune accordo di andare a convivere.

Jessica, come svelato nella clip di presentazione, si è lamentata del suo fidanzato per essere diventato asociale e più freddo nei suoi confronti: “Quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata perché era un ragazzo intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte e invece da quando siamo andati a convivere da circa due anni è diventata una persona fredda, monotona. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”.

La situazione tra Jessica e Alessandro

Al momento non sembrano esserci i presupposti per una riappacificazione tra la coppia formata da Jessica e Alessandro. La ragazza si sta godendo il suo periodo in Sardegna, vivendo le sue giornate in maniera spensierata e conscendosi con i single presenti a “Temptation Island”.

In particolar modo Jessica sembra essersi legata molto a Davide, ove si sta sfogando con lui per il suo rapporto che vive con Alessandro. Come visto nella terza puntata di “Temptation Island”, andata in onda il 12 luglio, la ragazza rivela che è ormai da un anno che stanno vivendo questa crisi: “Senza la convivenza ci saremmo già lasciati“. Successivamente sottolinea che, nonostante sia la sua fidanzata, sono da mesi che non ricevere una coccola o una carezza da parte di Alessandro.

Parlando invece con un’altra ragazza nel villaggio ammette il suo desiderio di avvicinarsi a Davide già nei giorni scorsi, ma di essersi frenata molto per via della presenza delle telecamere. Etichetta il single come una persona totalmente diversa, intelligente con cui può divertirsi insieme senza farsi nessun problema.

La reazione di Alessandro non si fa attendere e durante uno scatto di nervi rivela di aver deciso di rompere totalmente con Jessica. Il ragazzo accusa la fidanzata di essere una persona totalmente viziata, ricordando di averla mantenuta fino a ieri e di aver chiesto, tre anni fa a Parigi, di formare una famiglia.