Temptation Island, Jessica pazza di Alessandro: la reazione di Andrea

Jessica Battistello è senza dubbio una delle protagoniste più discusse dell’edizione 2019 del popolare dating show di Canale 5 “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi, grazie al fatto che nel giro di poco tempo sembra aver dimenticato il fidanzato per avvicinarsi al tentatore Alessandro Cannataro.

L’atteggiamento di Jessica, inutile dirlo, ha fatto soffrire non poco il suo fidanzato, Andrea Filomena, mettendo così in pericolo la loro relazione. Nel corso dell’ultima puntata del dating show, andata in onda lunedì 1 luglio, la situazione tra i due sembra essere peggiorata notevolmente, dopo le dichiarazioni di Jessica su Alessandro, grazie al quale prova delle grandi emozioni.

Jessica sempre più presa da Alessandro

Filippo Bisciglia aveva omesso durante il primo falò di far vedere un terzo filmato ad Andrea, già duramente provato dalle precedenti immagini riguardanti il crescente avvcinamento tra la fidanzata ed il tentatore; il conduttore nel corso dell’ultima puntata ha deciso di mostrare le immagini, dove si vedono gli atteggiamenti d’intimità tra Jessica e Alessandro, con lui che le accarezza le gambe, lei che gli chiede se è attratto e se vorrebbe baciarla.

Un video dal forte impatto emotivo per Andrea, che è ancora molto innamorato della sua fidanzata, sperando in un suo riavvicinamento. Alessandro, dal canto suo, sembra essere preso da Jessica, che a sua volta, si sente sempre più presa e rapita dalle forti emozioni che riesce a vivere con lui.

Andrea continua a non voler credere alle immagini e a questo comportamento assurdo della sia fidanzata, i cui atteggiamenti sono sicuramente lontani e diversi dall’idea che ha sempre avuto di lei, in tal senso le sue parole: “Spero di sbagliarmi, che non è lei questa. Jessica era tutt’altra donna, avevamo tutti e due gli stessi valori… Non è questa“.

Dopo aver visto il video in cui Andrea abbraccia una tentatrice Jessica ha commentato: “Ci siamo amati tanto, tantissimo, però l’amore non basta“, quindi ha aggiunto che in questi tre anni lei ha tirato il peggio di lui e lui il peggio di lei. Ma non è finita qui, poiché la ragazza ha chiosato dicendo che Andrea è una persona con cui fino a ieri ha pianificato la vita, quindi il fatto di rivederlo la fa star male.

Ma il fatto incontestabile è che lei prova nuove emozioni per un’altra persona; Alessandro la fa star bene, ed è una cosa che non provava da tanto tempo.