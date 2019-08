Temptation Island, Ilaria Teolis ammette: "Ho sentito Javier, spero di non perderlo"

Come riporta il sito de “Il Giornale“, Ilaria Teolis, fidanzata di Massimo ed una delle coppie di Temptation Island, ha cercato immediatamente di voltare pagina, lasciando il suo fidanzato durante il falò di confronto.

Durante l’intervista con il conduttore di Temptation Island, ammette di essere felice per essere ritornata alla vita di tutti i giorni. Ad oggi il suo primo pensiero nella sua vita resta quello di pensare a se stessa, mentre prima cercava solamente di ottenere l’approvazione di Massimo. L’unico neo che trova in questo suo percorso a T.I. è legato all’atteggiamento tenuto durante il falò.

Infatti ammette candidamente: “Gli ho puntato il dito tutto il tempo mentre invece abbiamo sbagliato entrambi nella nostra relazione. Ora non ho bisogno di nessuno. Non riesco ora a dire a Massimo ti amo”. Parole che comunque sembrano chiudere definitivamente a una possibile riconciliazione tra la coppia che abbiamo potuto conoscere durante Temptation Island.

Durante tutta la trasmissione, Ilaria Teolis ha stretto un bel rapporto con il singolo Javier. Ad oggi, come rivela a Filippo Bisciglia, i suoi rapporti con lui sono di semplice amicizia: “Ho risentito Javier, l’ho cercato io, ci siamo sentiti come due amici. Non so se ci sarà occasione di rivederci, ma quel ragazzo lo devo ringraziare. Sa ascoltare, sa capire, sono stata fortunata ad averlo incontrato. Gli ho detto che è speciale, per me è una parola che ha significato. Javier è speciale, spero di non perderlo”.

Nonostante la sua esperienza a Temptation Island non sia andata nel migliore dei modi, dichiara comunque che è felice del percorso fatto nella trasmissione. Infatti, grazie alle sue scelte ad oggi si ritiene molto felice e si augura che nel prossimo futuro possa trovare l’uomo della sua vita.