Temptation Island, il racconto choc della Mennoia: "C’è stata una tromba d’aria, stavamo per volare via tutti"

La nuova edizione di “Temptation Island” è pronta. Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata. 6 coppie sono pronte per mettere alla prova il loro amore, lasciandosi tentare da aitanti ragazze e ragazzi single, nei rispettivi villaggi. Formula che vince non si cambia, pertanto la trasmissione sarà sempre la stessa, così come il conduttore: Filippo Bisciglia.

Quest’anno, per la prima volta dopo tempo, ci sarà una sola edizione. Dunque “Temptation Island Vip” non si farà. A spazzare via ogni dubbio è il fatto che nessuna coppia appartenente al mondo dello spettacolo o ‘mariano’, sia stata scelta. Le 6 coppie in gioco sono tutte non note. Sono già state presentate ufficialmente, così come i tentatori e le tentatrici.

Negli ultimi giorni le riprese sono state alquanto complicate, come spiegato da Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, a “FanPagae.it” ha spiegato che una tromba d’aria improvvisa si è abbattuta sul villaggio di Is Morus Relais. “Stavamo per volare via tutti, però bene! È successo durante una serata di falò, c’è stata questa tromba d’aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori. Per fortuna li abbiamo recuperati, quindi niente di grave“, ha dichiarato.

A causa della tromba d’aria, le riprese sono state rimandate. Come ammesso dalla Mennoia però nulla di grave e l’attività è ripresa a pieno ritmo solo qualche ora dopo. Raffaella ha poi spiegato che i tempi non sono ben definiti e quindi bisogna sempre stare in allerta. Tante cose accadono di notte e mentre i ragazzi riescono a recuperare dormendo al mattino, loro lo fanno un po’ meno.

Dunque i motori sono caldi, le coppie pronte e sicuramente, come ogni edizione di “Temptation Island” che si rispetti, ne vedremo delle belle. Tra pianti, delusioni, risate e avvicinamenti pericolosi, la nuova edizione del docu-reality dei sentimenti prenderà il via il prossimo 30 giugno. Tutti sintonizzati su Canale 5.