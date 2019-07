Temptation Island, il gesto di Filippo Bisciglia per Ilaria infiamma i social

Filippo Bisciglia è da sempre un conduttore amatissimo dal pubblico di Temptation Island, grazie a quella sua empatia che lo porta subito a entrare in contatto con i protagonisti, andando spesso oltre il ruolo di mero conduttore televisivo, diventando quindi punto di riferimento e amico di molte coppie presenti nel celebre format targato Mediaset.

Durante il corso dell’ultima puntata di “Temptation Island” andata in onda lunedì 22 luglio 2019, Bisciglia ha nuovamente dimostrato la sua grande sensibilità, grazie al tenero ed affettuoso abbraccio dato a Ilaria durante il falò di confronto con Massimo; un gesto che ha commosso i telespettatori, che mai prima di quel momento avevano visto il conduttore sbilanciarsi tanto.

Filippo Bisciglia fa impazzire il web dopo il bacio a Ilaria

Il conduttore del celebre programma estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha dimostrato sempre una grande disposnibilità e solidarietà nei confronti delle coppie, asciugando le lacrime delle fidanzate, ma anche sostenendo moralmente i fidanzati delusi e spiazzati dai comportamenti delle proprie compagne.

Come Caronte di Dante, anche Bisciglia traghetta i protagonisti di Temptation Island verso un nuovo inizio, perché il viaggio dei sentimenti, comunque lascia il segno. In questo lungo percorso Bisciglia sa toccare le corde giuste dei fidanzati, suscitando le emozioni più disparate ed inattese, ed è per questo che il conduttore viene spesso definito come la voce del popolo.

Durante il falò tra Massimo e Ilaria, alla ragazza è stato fatto vedere un video decisamente sconvolgente riguardante Massimo. L’avvicinamento a Javier, però non sembra aver intaccato l’amore che Ilaria prova per il suo compagno. Massimo ha rivelato ad Elena che l’attrazione per Ilaria è dimunuita; una notizia che ha gettato nella disperazione la compagna.

I problemi sembrano emergere uno dopo l’altro, infatti Massimo lamenta oltre alla mancanza di desiderio anche l’assenza di divertimento, oltre ai continui litigi che lo portano sempre più spesso fuori casa. Massimo non vede più bellezza in Ilaria, ed è proprio questo che farà scoppiare la ragazza in una valle di lacrime.

Un pianto disperato, che non accennava a cessare neanche dopo la fine del video, da qui il gesto dolcissimo di Bisciglia che ha lasciato la sua abituale postazione e si è seduto accanto a Ilaria sul tronco, abbracciandola teneramente. Poi le ha dato un bacio per rincuorarla, e farle sentire così il suo sostegno.

Il gesto di Bisciglia ha infiammato il popolo del web, che numeroso ha commentato sui social il comportmento del conduttore con Ilaria, mettendo in evidenza le qualità umane di Filippo, il più adatto tra i presentatori televisivi per parlare di sentimenti.