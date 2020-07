Temptation Island, il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Finalmente è arrivato il momento che stavano tutti aspettando: il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due restano una delle coppie più chiacchierate sul web, a causa soprattutto dei comportamenti avuti dall’attore con la single Beatrice.

Sin dalle prime battute si nota che il falò tra Antonella e Pietro sarà incandescente. L’attore infatti, una volta raggiunta la sua fidanzata, non viene salutato: “Ti sei trasformato in qualcosa che non conosco. Hai esagerato e non ti guardo nemmeno in faccia. Vergognati, fai paura”.

Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Sin dai primi filmati Antonella Elia si comporta in maniera molto ostile nei confronti di Pietro Delle Piane e quest’ultimo, stufo dai suoi comportamenti, minaccia di andarsene. L’attore viene fermato dal conduttore Filippo Bisciglia, che lo prega di avere un confronto il più pacifico possibile con la sua attuale fidanzata.

Nei successivi filmati possiamo vedere Antonella Elia parlare bene del suo ex fidanzato Fabiano Petricone, un professore universitario all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila. Pietro ammette senza problemi di essere molto infastidito di questo rapporto di amicizia tra Fabiano e Antonella, ma l’ex valletta di Raimondo Vianello l’accusa di essere pazzo oltre che geloso.

Gli insulti però continuano ad aumentare con il passare dei minuti e Pietro Delle Piane, come spesso ha ripetuto con le altre single a “Temptation Island”, rivela di aver concretizzato nella sua vita avendo avuto un figlio. Si ritorna nuovamente a parlare di Fabiano, ma il conduttore invita la coppia a mettere da parte l’ex di Antonella Elia.

Antonella Elia invece ammette di provare poca fiducia nei confronti di Pietro Delle Piane, per questo motivo rivela che Fabiano continuerà ad avere le chiavi di casa. L’attore non ci sta, ma l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” lo etichetta come una persona codarda.

I filmati su Pietro Delle Piane

Le cose iniziano a diventare più pesanti quando vengono mostrati i filmati di Pietro Delle Piane. Inizialmente si rifiuta di vedere le sue clip, ma Filippo Bisciglia lo convince a restare insieme ad Antonella Elia. Il doppiatore inizia a vedere le prime lamentele circa la loro relazione e ai discorsi sul fatto che la Elia non sia diventata mai madre.

Pietro però cerca di difendersi, dichiarando nell’aver detto certe cose solamente per difendersi dalle accuse di Antonella Elia. Successivamente, di fronte alla frase della casa di riposo, la showgirl inizia ad applaudire ironicamente: “Sei un grande str***o”. Infine, parte il filmato con la single Beatrice e del suo racconto con Lorenzo Amoruso, con Delle Piane che cambia immediatamente espressione dopo aver visto questo spezzone.

Il falò di confronto termina momentaneamente qui, ma come mostrato dalle anticipazioni di “Temptation Island”, Antonella Elia darà un forte schiaffo a Pietro.