Temptation Island, il duro attacco di Cecchi Paone: cosa si nasconde dietro al reality

“Temptation Island” sta per partire su Canale 5 con l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi che vede partecipare al reality solo coppie formate da gente comune, insomma nessun vip all’orizzonte. A dire la sua a proposito delle dinamiche del programma ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone con un intervento sulle pagine di “Nuovo TV“.

Il conduttore televisivo non ha, però, commentato l’edizione della Marcuzzi, bensì quella appena conclusa che vedeva al timone del programma Filippo Bisciglia. In buona sostanza, Cecchi Paone ha voluto mettere in dubbio le dinamiche che si creano tra i fidanzati, lanciando il sospetto che possano essere pilotate per renderle più avvincenti.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

“I sentimenti vanno rispettati, me lo hanno insegnato fin da piccolo. C’è da dire che dietro il successo del reality c’è un grande lavoro di regia e montaggio” con queste parole ha voluto ribadire con forza il suo pensiero, sostenendo che per rendere più interessanti le interazioni tra i protagonisti, in alcuni casi le storie vengono manipolate e rese più interessanti per il pubblico a casa.

Affermazioni non proprio lusinghiere, soprattutto considerando il fatto che lo stesso Bisciglia ha sempre definito il suo reality come “un viaggio nei sentimenti“. Le parole di Cecchi Paone cambiano le carte in tavola e gettano su questo viaggio ombre e dubbi: “La realtà non farebbe grandi ascolti in prima serata e soprattutto non farebbe spettacolo” e così rincara la dose.

Cecchi Paone fa riferimento soprattutto alla coppia formata da Valeria e Ciavy che tanto avevano coinvolto il pubblico per le loro questioni amorose. Alla fine i due sembrano aver ritrovato la pace e la serenità, cosa che ha fatto storcere il naso al giornalista, rafforzando sempre più la sua convinzione che a muovere i fili delle varie storie sia proprio la redazione del reality.