"Temptation island", il destino delle sei coppie in gioco un mese dopo la fine del docu-reality

L’ottava edizione di “Temptation Island” è giunta al termine. Dopo 21 giorni di divertimento, relax, dispiaceri e lacrime versate, le coppie in gioco si sono rincontrate sul famoso tronco, dando vita al falò di confronto finale. Nel docu-reality di canale 5 più famoso dell’estate, diversi colpi di scena sono andati in onda nella conclusione del viaggio nei sentimenti.

Se le coppie composte da Sofia e Alessandro, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, hanno concluso il loro percorso prima dei canonici 21 giorni; Manila e Lorenzo, Antonella e Pietro, Andrea e Anna, si sono ritrovati l’uno difronte all’altra solo nell’ultima putata. Inoltre abbiamo avuto modo di rivedere le coppie un mese dopo, per capire la piega che ha preso la loro storia d’amore.

Le coppie che al falò si sono dette addio, sono state quelle composte da: Valeria e Ciavy, Antonella e Pietro. Quando i protagonisti hanno rivisto Filippo Bisciglia per raccontargli come hanno trascorso il primo mese dopo la fine della trasmissione (ricordiamo che “Temptation Island” è registrato e dunque la messa in onda è scoordinata rispetto alle registrazioni), non sono mancati i colpi di scena.

Partiamo dalla coppia composta da Valeria e Ciavy. Abbiamo lasciato i due che al falò di confronto anticipato se ne sono dette di ogni, decidendo di porre la parola fine alla loro storia d’amore. Un mese dopo, i due sono arrivati separati. Valeria ha raccontato a Filippo di aver risentito e rivisto Ciavy, questi le ha confessato che la ama ancora e che è pronto a ricominciare, ma la ragazza si è detta non convinta dei suoi sentimenti.

E’ stato poi il turno di Sofia e Alessandro. I due dopo pochissimi giorni di permanenza all’interno dei rispettivi villaggi, si rincontrarono al falò. Fu Alessandro a chiederlo e insieme lasciarono la trasmissione. Adesso però le cose sono un po’ cambiate e Alessandro ha lasciato Sofia. La ragazza ha raccontato a Filippo che non appena sono tornati a casa, lui l’ha lasciata. Lei soffre e piange mentre Alessandro si è detto confuso.

Il ragazzo le ha chiesto del tempo, tempo che Sofia sembra disposta a concedergli anche se non sa tutto ciò dove la porterà. Anche Annamaria e Antonio hanno incontrato Filippo. La coppia si è detta felice e innamorata e hanno sorpreso i telespettatori annunciando di volere un figlio. Antonio ha ammesso di aver compreso tutti gli errori commessi e che sta rimediando con la sua Annamaria.

Si è poi parlato della showgirl Antonella Elia e l’attore Pietro delle Piane. Antonella e Pietro hanno lasciato la trasmissione separati, dopo un falò di confronto infuocato, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato. La Elia inizialmente si è detta pronta a perdonare il suo compagno, anche se le sarebbe servito del tempo. La showgirl ha poi difeso delle Piane, dichiarando: “Pietro non è un mostro, è un mondo bellissimo“.

Se inizialmente i due incontrano Bisciaglia separati, poi delle Piane li raggiunge e Antonella accetta. L’attore arriva con un fascio di rose rosse e una lettera, chiedendo pubblicamente scusa alla sua compagna. Antonella prima sospira e poi accetta di uscire dalla trasmissione insieme al suo Pietro.

Anna e Andrea sono andati via insieme e un mese dopo li ritroviamo ancora mano nella mano. Anna ha raccontato che Andrea si è detto pronto ad avere un figlio da lei, ma la donna non gli crede fino in fondo. Al momento le ha regalato un cagnolino e convivono. I due, sono certi di voler trascorrere insieme il loro futuro.

Infine è stata la volta di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore e l’ex Miss Italia, hanno lasciato insieme “Temptation Island” e insieme li abbiamo ritrovati un mese dopo. Felici e innamorati, Lorenzo e Manila sono pronti per il matrimonio e un figlio. La coppia al momento sta cercando casa a Roma.

Insomma su sei delle coppie in gioco, solo due ad oggi risultano scoppiate: Valeria e Ciavy e Alessandro e Sofia. Magari li rivedremo ancora una volta a “Uomini e Donne” ad inizio stagione, come di solito accade per i protagonisti di “Temptation Island”. Anche questa edizione è stata un grandissimo successo e pensare che inizialmente, a causa del Coroanvirus, non sarebbe nemmeno dovuta andare in onda.