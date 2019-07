Temptation Island, il confronto tra Massimo e Ilaria: lui ride, lei furiosa

Ilaria e Massimo sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima puntata di lunedì 22 luglio 2019 del dating show di Canale 5 “Temptation Island“, dove si sono confrontati in un falò da brivido, tra reciproche accuse e non solo. La coppia, che già prima di entrare nel programma viveva dei momenti di instabilità, sembra ormai arrivata al capolinea.

Il penultimo appuntamento con il dating show dell’estate si è aperto con il racconto della settimana di Ilaria e Massimo, quindi si è concluso con il loro confronto finale, che ha suscitato forti emozioni, grazie ai toni molto accesi, ma anche al tenore delle recipreoche accuse che si sono lanciati i due fidanzati, non risparmiandosi proprio nulla.

Massimo delude Ilaria

La Teolis ha incontrato il compagno dopo 3 settimane di lontananza, ripercorrendo insieme il percorso che Massimo ha fatto con Elena. Ilaria è rimasta molto turbata dalle confidenze del suo compagno alla single, riguardanti il fatto che Massimo non trova più bella Ilaria. Una mancanza di interesse che la ragazza ha già percepito e lamentato nel corso delle ultime settimane.

Ilaria, sollecitata da questa forte delusione, ha quindi ceduto al pianto, dicendo: “Mi hai ammazzato dentro“. Massimo tenta di discolparsi puntando il dito contro il comportamento assunto da Ilaria con Javier. Ilaria non ci sta è furiosa, tanto da rimbrottare: “Ma che ca… ridi?”. Colantoni sembra affrontre il momento del confronto, forse, nel modo sbagliato, cioè lasciandosi andare in certi momenti alla risata.

Il comportamento di Massimo fa innervosire non poco la Teolis, che durante il falò delle fidanzate non sembra reggere il peso delle forti emozioni, così come il “tradimento” dei sentimenti del compagno, quindi avrà un crollo nervoso, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio senza fine, tanto da suscitare l’intervento di Filippo Bisciglia che è andato in suo soccorso per rincuorarla. Per sapere come finirà tra Massimo e Ilaria non ci rimane che aspettare di vedere la puntata finale di Temptation Island che andrà in onda lunedì 29 luglio in prima serata su Canale 5.