Temptation Island, gli autori smentiscono di aver invitato la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Nonostante il pubblico stia dalla parte di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, negli ultimi giorni la coppia sta collezionando molte figuracce, e per questo motivo non sta brillando a livello mediatico. Clizia e Paolo sono stati intervistati da Barbara D’Urso nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“.

I due, come ben sanno i fan della coppia, a causa dell’emergenza Coronavirus non si sono potuti mai incontrare dopo il “Grande Fratello Vip”, e per questo motivo la conduttrice ha organizzato questo scenario per far avere un po’ d’intimità dinanzi alle sue telecamere. Tuttavia, a pochi minuti dalla sorpresa, Barbara D’Urso rivela che il giorno prima Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno posato per la copertina del settimanale “Chi”, diretto dal giornalista e conduttore Alfonso Signorini.

La nuova gaffe

In una recente intervista, Clizia Incorvaia dichiara di aver ricevuto l’invito dagli autori di “Temptation Island” per partecipare insieme a Paolo. Nonostante i due si sentano onorati per la proposta ricevuta da Maria De Filippi, l’ex fidanzata del cantante Francesco Sarcina ammette che un programma del genere non fa parte del loro modus operandi.

Nelle ultime ore però, lo staff della trasmissione, ha voluto smentire questa voce, rivelando che stanno leggendo svariati nomi di personaggi, più o meno noti al pubblico, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a “Temptation Island” di questa edizione.

Successivamente viene fatto il nome della coppia nata negli studi di Cinecittà: “Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, Clizia e Paolo, a cui auguriamo il meglio dalla vita ma che da noi non sono mai stati invitati. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostro titoli per avere visibilità e notizia, ma a volte l’insistenza senza replica puo’ prendere pieghe fastidiose per tutti”.