Temptation Island: Giuseppe Nastasi scelto come nuovo tentatore

Visti gli ottimi ascolti avuti con la scorsa edizione (conclusasi da appena qualche settimana) di Temption Island, Mediaset ha puntato al rilancio, riproponendo il format anche a settembre. A questo giro però, la produzione ha scelto di evitare di introdurre solo ed unicamente personaggi vip, ma di far entrare nel docu-reality, anche coppie meno famose.

Una scelta dettata dal fatto di regalare al pubblico sempre qualcosa di diverso, seppur il format appare essere lo stesso. Una nuova indiscrezione, che alimenta le varie ipotesi sul possibile cast di tentatori che prenderanno parte al programma, è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni, che cura la pagina Uomini e Donne Classico e Over.

In passato le varie supposizioni di Pugnaloni si sono dimostrate veritiere e magari anche questa volta potrebbe aver ragione. Pare che infatti nel programma Mediaset, ci sarà la possibile partecipazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi. Coloro che seguono il dating show di Maria De Filippi, di certo ricorderanno Nastasi ai tempi del trono di Sara Shaimi. Già all’epoca il ragazzo si fece conoscere per il suo carattere, non dei più mansueti.

Ai tempi infatti, sembrava che il corteggiatore avesse una serie di risentimenti e incomprensioni nei confronti della redazione, ma a quanto pare tutto si risolse per il meglio. Ebbene pare che proprio lui sarà il nuovo tentatore della nuova edizione di Temptation Island. Forse la scelta del ragazzo non è stata del tutto casuale; un tentatore dal temperamento vivace come Nastasi, potrebbe essere la chiave vincente per il format, proprio quello che ci vuole per destabilizzare le coppie in gioco.

Nonostante ancora nulla è stato confermato, una serie di indizi, prodotti dallo stesso Giuseppe, portano a pensare che il ragazzo sarà impegnato nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Dal profilo Instagram dell’ex corteggiatore infatti, è possibile osservare una storia in particolare, che lo vede prendere un aereo, diretto verso una destinazione ancora sconosciuta.