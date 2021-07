Temptation Island, Floriana ritorna da Federico. Ma i social non condividono la sua scelta

Arriva un clamoroso colpo di scena durante l’ultima puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da FIlippo Bisciglia. La coppia formata da Floriana Angelica e Federico Rasa, dopo un primo addio, hanno deciso di dare un’altra occasione alla loro storia d’amore.

Partendo dall’inizio nella scorsa puntata Floriana ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Federico. La ragazza infatti non ha mai accettato l’avvicinamento del suo fidanzato nei confronti della single Vincenza, e al primo falò di confronto rivela di voler uscire da sola poiché si è sentita molto ferita dai suoi comportamenti.

Floriana ritorna da Federico

Dopo un addio poco convincente, nella puntata del 26 luglio Floriana decide di dare una seconda occasione al suo fidanzato. Durante una chiacchierata con il conduttore Federico afferma di aver passato 24 ore d’inferno ma, nonostante questa sofferenza, ha capito che vuole proseguire la sua relazione con Floriana.

Floriana dopo un po’ di tempo si presenta al nuovo falò di confronto per ascoltare un’altra versione di Federico. Quest’ultimo, visibilmente emozionato dalla sua presenza, ammette di aver fatto alcuni errori: “Sei l’unica ad essermi stata sempre vicino, ho capito che io sbaglio i modi con te. Stando qui l’ho capito, come quando dico che ti vorrei vedere più curata non lo dico perchè mi fai schifo, ma perchè vorrei ti prendessi cura di te. Il mio cuore è tuo. Tu meriti tanto, meriti un uomo che si sappia prendere cura di te”.

La ragazza inizialmente prova a non farsi conquistare dalle sue affermazioni, sottolineando che il suo percorso non coincide con quello che dice. Ma dopo una breve discussione Floriana decide di perdonare Federico, lanciando però un avvertimento: “Se torno stasera con te e andiamo a casa appena vedo qualcosa che non mi va faccio le valigie“.

I due quindi tornano insieme, ma i fan di “Temptation Island” non sono del tutto convinti di come abbia gestito Floriana questa vicenda. La maggior parte del pubblico infatti ha applaudito il coraggio e la caparbietà della ragazza di voltare pagina, e questa scelta delude un po’ le aspettative di tutti.