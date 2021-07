Temptation Island, Floriana lascia Federico: "Mi fai schifo!"

La coppia formata da Floriana Angelica e Federico Rasa non riesce a superare le tentazioni offerte dal programma “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Proprio all’inizio della quarta puntata si è parlato della loro storia d’amore, in cui viene affermato che la ragazza avrebbe scritto agli autori perché non si sentiva più desiderata dal suo fidanzato.

Come abbiamo potuto vedere nelle prime tre puntate Federico non ha quasi mai dimostrato di sentire la mancanza di Floriana, e il più delle volte si è avvicinato alla single Vincenza Botti. Proprio a causa di questo avvicinamento Floriana ha chiesto un primo falò di confronto con Federico, ma quest’ultimo aveva deciso di rifiutare la proposta.

Floriana lascia definitivamente Federico

Il tutto però è naufragato quando Floriana ha visto delle nuove immagini di Federico in cui mostra di essere sempre più in sintonia con la single Vincenza, e per questo motivo richiede per la seconda volta un falò di confronto. Il loro faccia e faccia però non porta a nessun chiarimento, e Floriana dopo essersi sfogata contro Federico decide nel lasciare il programma da sola.

“Mi sta facendo schifo. Cosa ho fatto per essere trattata così di me**a? Mi sta facendo troppo male” sono le prime parole di Floriana che poi aggiunge in presenza del suo fidanzato: “Io sono molto sicura: io ho iniziato questo percorso e sono stata male. Ho capito che lui non mi merita, io ti ho anche chiamato e tu non sei venuto perché dovevi continuare la tua vacanza”.

Federico prova a giustificarsi rivelando di essersi messo in gioco con la single per capire fino a che punto erano veri i suoi sentimenti nei confronti della sua fidanzata: “Io qui ho capito che la amo da morire”. Nonostante questa romantica dichiarazione Floriana non ci sta e decide di lasciare il programma da sola, affermando che nessun’altra ragazza potrà amarlo come fatto da lei.