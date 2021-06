"Temptation Island", Filippo Bisciglia svela un retroscena su Maria De Filippi: "É sempre presente, anche di notte"

Ormai ci siamo. Tutto è pronto e mercoledì 30 giugno partirà la nuova edizione di “Temptation Island”. Le sei coppie in gioco sono state scelte e ufficializzate, così come tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova, proprio le coppie. Filippo Bisciglia è stato confermato alla conduzione, lui che ormai percepisce il reality come una seconda pelle.

Ogni coppia ha i suoi problemi da risolvere e, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, sembrerebbe che uno dei fidanzati non ha retto e sorpassando il muro che divide i due villaggi, ha raggiunto la fidanzata e per questo squalificati dal docu reality. Non si sa chi siano loro, ma sicuramente lo scopriremo in una delle prime puntate.

Se, eccetto quanto appreso, il resto di ciò che è accaduto nei rispettivi villaggi rimane top secret, quello che si sa è che le riprese sono terminate. Come ben si sa, “Temptation Island” è un prodotto targato Maria De Filippi e Fascino, casa di produzione di proprietà di Queen Mary. Intervistato dal magazine “Chi”, Bisciglia ha parlato della nuova esperienza e svelato un retroscena proprio sulla De Filippi.

Parlando della regina del piccolo schermo, Filippo ha dichiarato: “Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulla spalla“. Insomma, nonostante non sia fisicamente in Sardegna, la De Filippi è sempre presente in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Soprattutto la notte, considerando che questo è un reality dove tutto può accadere soprattutto di notte. Magari è in quel momento che avviene un falò di confronto, dove si sa a che ora inizia ma non si sa a che ora finisce. Dunque Queen Mary è una presenza importante sulla quale poter sempre contare. Dunque, l’attesa è finita e presto scopriremo cosa hanno combinato le sei coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti.