Temptation Island, Filippo Bisciglia svela nuove anticipazioni su alcune coppie

Lunedì 24 giugno 2019 è iniziata la sesta edizione del reality estivo targato Fascino Temptation Island condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia. Nei giorni scorsi, molte critiche e polemiche hanno investito due coppie in particolare ovvero Jessica, Andrea, Katia e Vittorio e a tal proposito, il conduttore non ha potuto fare a meno che regalare, ai telespettatori affezionati, altre novità molto importanti.

Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, infatti, Filippo ha voluto rivelare alcuni dettagli molto importanti rispondendo anche a domande personali in merito ad alcune indiscrezioni sulle coppie presenti al reality estivo. Fortunatamente, anche questa sesta edizione, ha portato a casa ben il il 22% di share dimostrando, ancora una volta, che il programma è molto seguito.

“Se c’è una cosa che ho imparato conducendo questa trasmissione per tutti questi anni, è che non è possibile capire fino in fondo chi si ha davanti osservando i primi falò“ ha infatti dichiarato Bisciglia senza però rivelare troppo in merito ad alcune coppie che sembrano già aver indispettito i telespettatori e gli utenti del web. “Per conoscere realmente le coppie bisogna andare avanti. Questo Temptation ne è una prova: all’inizio ci si può fare una opinione su uno dei due componenti della coppia, ma lungo le puntate si finirà per cambiare completamente parere” ha chiosato ancora Filippo.

Lo stesso conduttore ha continuato la sua intervista ammettendo che ci saranno sicuramente dei colpi di scena e proprio per questo bisognerà continuare a seguire la sesta edizione di Temptation Island per scoprire tutte le novità in merito. Certo è che sicuramente, questa edizione, resterà ben impressa non solo nella memoria dei telespettatori ma soprattutto di Filippo che, purtroppo, si è trovato a dover giustificare un video con un fidanzato.

Una situazione molto delicata che sta facendo discutere molto in questi giorni e che, oltretutto, sembrerebbe essere stata organizzata ad hoc dai diretti protagonisti ovvero Jessica ed Andrea. Aspettiamo dunque con trepidante attesa la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 1 luglio 2019.