Temptation Island, Filippo Bisciglia sorprende con una dedica ai protagonisti dopo la fine del programma

Filippo Bisciglia, conduttore del dating show di Canale 5 “Temptation Island“, è stato da molti telespettatori definito il re della televisione estiva, non solo per la grande professionalità e bravura dimostrata alla conduzione del celebre programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ma anche per la sua grande umanità.

Nel corso dell’ultima edizione del celebre programma Mediaset, Filippo ha accompagnato il viaggio nei sentimenti delle coppie che si sono messe in gioco, con risultati davvero deludenti, considerato il fatto che tutti i protagonisti rimasti sono usciti dal villaggio da soli, gettandosi alle spalle relazioni più o meno importanti e significative.

Le commoventi parole di Filippo Bisciglia dopo la fine del programma

Sono stati tanti i momenti di fragilità, debolezza e smarrimento che alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island hanno vissuto, ma a sostenerli e ad asciugare le loro lacrime c’è stato Filippo, che rappresenta ormai nell’immaginario collettivo il buon esempio della televisione italiana.

Ed è proprio la sensibilità di Bisciglia ad essere emersa nelle ultime ore dell’ultima puntata del dating show, quando nel commiatarsi ha voluto ringraziare, uno per uno, fidanzati e fidanzate; ai ringraziamenti è seguito nelle ultime re un post davvero molto toccante, dove a commento di alcune immagini il conduttore ha scritto: “Grazie di cuore“.

Negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram si vede il conduttore abbracciare uno per volta i protagonisti, per poi scrivere: “io credo che un viaggio valga la pena di essere vissuto solo se si torna diversi da come si è partiti” – quindi ha aggiunto – “e sono sicuro che in fondo da questo viaggio non solo loro che lo hanno vissuto, ma anche noi che lo abbiamo seguito, abbiamo forse imparato qualcosa di più“.

Parole belle, importanti, che danno l’idea di quanta compenetrazione ci sia stata da parte del conduttore rispetto alle vicende narrate e seguite, spesso molto dolorose e sofferte. Bisciglia prosegue il suo post dicendo che le emozioni vissute durante l’ultima edizione di Temptation Island vivranno sempre in ognuno di loro, quindi si commiata dai ragazzi augurando loro il più bel viaggio che possano vivere, ricco di amore gioia e fortuna.