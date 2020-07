Temptation Island, Filippo Bisciglia sbotta contro Anna: "Basta, non posso vedere nemmeno la tua faccia"

Giovedì 30 luglio, è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie che decidono di partecipare, condotto, anche per questa edizione da Filippo Bisciglia, il quale è sbottato contro una delle concorrenti che ha avuto atteggiamenti errati nei confronti del partner. Ecco come si sono svolti i fatti e quale è stata la reazione del conduttore.

L’ultima puntata del programma porta le coppie, dopo un paio di settimane separate, a ritrovarsi davanti al falò. Un momento fatidico e importante durante il quale le coppie decidono se continuare il loro percorso insieme oppure prendere strade separate e dividersi per sempre, magari frequentando una delle tentatrici.

Il falò di Anna e Andrea è quello che ha più deluso il pubblico, il quale non ha gradito l’atteggiamento di lei, che ha deciso di partecipare sperando di poter avere un figlio dal compagno, che non è ancora pronto in quanto pensa a una carriera e a una realizzazione dal punto di vista professionale.

Nonostante Anna abbia un pessimo carattere, Andrea è davvero innamorato della sua compagna, la quale mostra tutta la sua spavalderia nei suoi confronti. Durante il falò di confronto, Anna gli spiega come sono andate le cose dal momento che lei si è avvicinata molto al single Andrea, in quanto voleva farlo soffrire, voleva che stesse male per lei e capisse.

Andrea, pur sapendo della strategia messa in atto da Anna, ha sofferto per questo atteggiamento e lei, invece di essere affranta e dispiaciuta per il dolore che sta causando al suo ragazzo, ride soddisfatta. Proprio a questo punto, Filippo Bisciglia non riesce a tollerare questo comportamento e decide di sbottare contro la donna: «Anna, solo una cosa: non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto».

A distanza di un mese dalla fine della registrazione del programma, i due continuano a stare insieme e hanno iniziato un progetto di convivenza. Ovviamente, il popolo del web non concorda su questa decisione e si è scagliato, soprattutto contro Anna, con commenti al vetriolo.