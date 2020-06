"Temptation Island", Filippo Bisciglia parla di Antonella Elia e dichiara: "La vedrete in una veste inedita"

La nuova edizione di “Temptation Island” sta per tornare. Giovedì 2 luglio assisteremo alle vicende delle sei coppie in gioco e alle gesta di tentatori e tentatrici, per un programma che fino all’ultimo ha rischiato di non andare in onda a causa del Coronavirus. La macchina perfetta di Maria De Filippi non ha però mollato la presa e seppur con grande fatica è riuscita a mandare in onda “Temptation Island” e a quanto pare, anche senza restrizioni.

Quest’anno Queen Mary ha creato un ibrido tra versione vip e nip e difatti, tra le sei coppie in gara due sono composte da vip. Per la precisione si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ancora una volta, il reality delle tentazioni sarà condotto da Filippi Bisciglia e proprio Bisciglia, intervistato dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha parlato di Antonella Elia.

Quest’ultima, l’abbiamo vista nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, dove ha mostrato un carattere forte e deciso che spesso l’ha portata a scontrarsi con gli altri inquilini. La storia tra Antonella e Pietro, ha rischiato di naufragare già durante il reality più longevo della televisione, difatti un gossip vedeva Pietro aver avuto un flirt con la sua ex Fiore Argento, mentre la Elia era rinchiusa nella casa.

Terminato il reality però i due hanno chiarito e oggi sono pronti a mettere in gioco il loro amore a “Temptation Island”. E proprio a proposito della Elia, Bisciglia ha dichiarato: “A me Antonella piace molto. In questo programma si parla di dinamiche di coppia, si mettono al centro i sentimenti e non è come all’interno di un reality. Antonella reagisce quando viene attaccata e si sente sotto bersaglio. Questa volta la vedrete in una veste del tutto inedita“.

Insomma, questa edizione di “Temptation Island” si preannuncia davvero scoppiettante e sicuramente Antonella Elia sarà in grado di animare le dinamiche del reality, che quest’anno arriva alla sua settima edizione. Si direbbe un esperimento riuscito alla grande a Maria De Filippi, la quale è sempre più la regina della televisione.