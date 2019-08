Temptation Island, Filippo Bisciglia parla dell’ultima edizione: "Non mi aspettavo che rimanesse soltanto una coppia"

La settima edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 prodotto dalla Fascino PGT, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi, è stato un vero successo in campo Auditel. Il programma ha infatti sempre registrato una media di ascolti superiori ai 3.500 milioni di telespettatori con uno share oscillante tra il 22-23%, con le ultime due puntate che hanno raggiunto il 24%.

Merito di questi ascolti vanno dati anche a Filippo Bisciglia, che ormai è diventato un vero e proprio beniamino per il pubblico da casa e sempre più una certezza per le coppie partecipanti. Infatti, come confermato anche dal diretto interessato nella sua ultima intervista, instaura un ottimo legame con chi partecipa.

L’intervista di Filippo Bisciglia

Al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia ha voluto fare un bilancio in generale dell’ultima edizione del reality show di Canale 5: mai come quest’anno si sono lasciate così tante coppie.

L’unica a uscire indenne da Temptation Island è stata quella formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo: “Non era mai successo che rimanesse soltanto una coppia. Nelle scorse edizioni più della metà resisteva. Non so spiegarmi il perché, è sempre un terno a lotto”.

Il conduttore, in questa intervista, dichiara di voler sempre il meglio per le coppie partecipanti a Temptation Island: “Sono più contento quando restano insieme ma devono esserci i presupposti. Se capisco che non funzionerà o che stare assieme è una forzatura, spero che si lascino. Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi, il che può significare anche rifarsi una vita con un’altra persona”.