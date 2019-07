Temptation Island, Filippo Bisciglia parla delle ultime due puntate: "Sarà un finale imprevedibile"

Il conduttore, intervistato dal settimanale “Spy” diretto da Massimo Borgnis, ha voluto parlare della settima edizione di Temptation Island, che anche in questa edizione ottiene degli ascolti molto importanti. Manca sempre meno alla fine, poiché nella giornata di lunedì 29 luglio, andrà in onda l’ultima puntata, mentre martedì ci sarà una puntata speciale.

Filippo Bisciglia in questa intervista si è voluto focalizzare proprio sulle ultime due puntate rimanenti: “Il pubblico deve aspettarsi di tutto: io, per primo, mi sono stupito di com’è finita. Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile. Poi ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo, “Un mese dopo”, tutto ciò che il pubblico si aspetta, potrebbe non accadere”.

Per il momento Bisciglia non ha svelato altri particolari, anche se ormai manca sempre meno per scoprire la verità. Successivamente allontana la trasmissione Temptation Island dal termine “trash”: “Ci sono situazioni che potrebbero sembrare trash, ma sono vita reale: raccontiamo sentimenti e storie vere con risvolti speciali dovuti a una situazione speciale. Davanti alle telecamere è un’incognita per tutti”.

Svela che la parte più emozionante per lui è il momento del falò, poiché in quella circostanza vive davvero i protagonisti di Temptation Island ed ha un contatto lungo con loro che può durare fino alle 2 ore e 40 minuti. Ci tiene poi a smentire un possibile accordo tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, rivelando che non sono così bravi a recitare.

Il futuro televisivo di Filippo Bisciglia

Non nasconde che se arrivasse la proposta di Maria De Filippi condurrebbe anche Temptation Island Vip. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate sempre dal settimanale “Spy“, Alessia Marcuzzi sarebbe davvero vicinissima a condurre il reality show, e mancherebbe solamente l’ufficialità da parte degli autori.

Sul suo futuro lavorativo svela di voler continuare a fare il conduttore televisivo, ammettendo di aver rifiutato proposte anche molto importanti nello scorso anno. L’unico suo rimpianto è quello di aver rifiutato nel 2016 un provino per un game di grande successo, non svelando però il nome del programma.