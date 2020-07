"Temptation Island", Filippo Bisciglia fa un bilancio dell’ultima edizione

Filippo Bisciglia si riconferma nuovamente il conduttore perfetto per “Temptation Island“, il reality show estivo in onda su Canale 5. Anche questa edizione della trasmissione, grazie soprattutto al suo aiuto, registra degli ascolti molto importanti, spazzando sin dalla prima puntata la concorrenza.

Per questo motivo, come ha confermato Filippo Bisciglia durante l’ultima puntata di T.I, a settembre va in onda una nuova edizione dedicata ai vip con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Fino a questo momento le coppie che parteciperanno a questo spin-off della trasmissione non sono state ancora svelate.

Le parole di Filippo Bisciglia

Ritornando sulla sua esperienza a “Temptation Island”, il conduttore intervistato da “Uomini e Donne Magazine” fa un bilancio di questa edizione, ove racconta sia i pro che i contro. Non nasconde di aver avuto alcune difficoltà, soprattutto durante il falò di confronto tra Ciavy e Valeria Liberati: “Lì è uscito il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi”.

Secondo il conduttore romano Ciavy è rimasto molto deluso dal falò di confronto ma ognuno in quella circostanza reagisce in base alle proprie sensazioni. Tuttavia crede che se avesse dato modo a Valeria Liberati di replicare, piuttosto che parlare sopra, le cose sarebbero andate diversamente.

Parlando del rapporto tra Antonella Elia e del suo fidanzato Pietro Delle Piane, definisce l’ex valletta di Raimondo Vianello come una persona pronta a difendersi in ogni modo quando viene attaccata: “Ha un carattere particolare, delle reazioni imprevedibili, ma è solo ed esclusivamente perché ha un passato difficile, come lei stessa ha raccontato, ed è una persona che ha sofferto. Reagisce quando viene ferita ma ha un animo buono”.

Infine ci tiene a fare gli auguri ad Alessia Marcuzzi per la prossima edizione di “Temptation Island Vip”, persona che ha potuto conoscere durante la sua prima edizione del “Grande Fratello”.