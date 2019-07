Temptation Island, Filippo Bisciglia e l’autrice Raffaella Mennoia rispondono alle ultime accuse

Negli ultimi giorni, piovono delle pesanti accuse sulla trasmissione “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Secondo gli ultimi mormorii, Andrea Filomena e Jessica Battistello, una delle coppie di questa edizione, starebbero fingendo per una questione economica.

A queste accuse si sono aggiunte le parole della influencer Deianira Marzano, che ha svelato che la coppia si ama davvero molto, ma il loro obbiettivo vero è quello di aumentare i followers su Instagram e guadagnare il più possibile da questa opportunità televisiva. Le testimonianze di una presunta truffa, con il passare delle ore, aumentano sempre di più.

Le parole ai protagonisti di Temptation Island

Dopo alcuni giorni di silenzio, i diretti interessati, insieme al conduttore Filippo Bisciglia e all’autrice Raffaella Mennoia, hanno voluto allontanare tutte le accuse pubblicando sui social, un vero e proprio comunicato dove invitano i telespettatori di “Temptation Island” a trarre le loro conclusioni solamente dopo aver visto il falò di confronto. Ammettono però che al momento non possono fare nessun spoiler sulle puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane.

Il conduttore invece invita il pubblico da Casa ad aver fede nel loro operato: “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere”.

La Mennoia ha voluto smentire con decisione le ultime notizie uscite sul programma: “Ho visto e letto un sacco di stro*zate negli ultimi giorni… di chi li ha avvistati in un ristorante mano nella mano… a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dandomi dell’idiota a me perché la responsabilità del cast è mia. Dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione”.