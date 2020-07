"Temptation Island", falò di confronto anticipato per Valeria e Ciavy

La seconda infuocata puntata di “Temptation Island” si è conclusa da poche ore e già iniziano a circolare le anticipazioni bollenti della terza. Il reality show, ideato da Maria De Filippi, anche quest’anno promette fuoco e fiamme e già qualcosa abbiamo iniziato a vederlo e pensare che a causa del Coronavirus, quest’anno Temptation ha rischiato seriamente di saltare.

E invece Queen Mary è riuscita ancora una volta a vincere la sua sfida e la trasmissione è in onda regolarmente. Se durante la seconda puntata abbiamo assistito al falò di confronto tra Alessandro e Sofia, una delle sei coppie in gioco, nella prossima a quanto pare, sarà di scena quello tra Valeria e Ciavy. Se tra Alessandro e Sofia le cose sono andate a buon fine, come si concludere l’incontro tra Valeria e Ciavy?

Andando con ordine, dalle anticipazioni emerse si vede il ragazzo chiedere un falò di confronto immediato e anticipato con la sua fidanzata. Il motivo? E’ presto detto, Ciavy mal digerisce la forte vicinanza di Valeria al tentatore Alessandro Basciano. La ragazza ha instaurato un feeling speciale con il single e questo manda Ciavy su tutte le furie.

Difatti, fortemente deluso dal comportamento della sua fidanzata e perdendo le staffe difronte all’ennesimo filmato di complicità tra Valeria e Alessandro, il romano chiederà un falò di confronto anticipato decidendo così di interrompere anticipatamente il suo viaggio nei sentimenti. Valeria accetterà la proposta del suo fidanzato?

Stando sempre alle anticipazioni emerse, si vede la ragazza confusa dopo che Filippo Bisciaglia l’ha informata della decisione presa dal suo fidanzato Ciavy e difatti, tra le lacrime, Valeria confesserà ad Alessandro di essere confusa e non sapere se accettare o meno il falò di confronto. Naturalmente le anticipazioni si fermano qui e per assistere alla decisione di Valeria e dunque se raggiungerà o meno Ciavy sul famoso tronco, bisognerà attendere la terza puntata di “Temptation Island”, che andrà in onda giovedì 16 luglio.