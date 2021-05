Temptation Island e Battiti Live, data inizio e un ritorno alle origini

Per i fan di “Temptation Island” e “Battiti Live” l’attesa è finita e finalmente potranno sapere quando sarà trasmessa la prima puntata dei due programmi più attesi della prossima estate. L’annuncio arriva direttamente da Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia che, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le date da segnare sul calendario.

Mercoledì 30 giugno partirà il viaggio nei sentimenti sulle assolate spiagge della Sardegna e a condurci in questo travagliato e appassionante percorso fatto di tentazioni sarà l’ormai collaudato e tanto amato dal pubblico di Canale 5, Filippi Bisciglia che negli anni è diventato il conduttore simbolo del reality show.

Temptation Island e Battiti Live, ecco tutte le novità

L’appuntamento settimanale ci attenderà, come sempre, lunedì in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, mentre sul sito Witty Tv potranno essere visionate tutte le puntate già andate in onda, anche con materiale inedito. Il programma terminerà lunedì 2 agosto, salvo eventuali prolungamenti dell’ultimo minuto.

Nelle ultime edizioni eravamo abituati a vedere coppie “normali” affiancarne altre formate da Vip, in questa prossima edizione invece le cose torneranno alle origini e il format sarà composto completamente da coppie Nip, senza alcuna esperienza televisiva alle spalle. Una decisione che riporta la trasmissione ai vecchi albori e incontra il consenso del pubblico che ha dimostrato di affezionarsi molto a personaggi mai conosciuti prima. Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha comunque annunciato via social che presto saranno divulgate informazioni più precise circa le novità che ci attendono in questa nuova edizione.

Per quanto riguarda, invece, “Battiti Live” la partenza è prevista per martedì 13 luglio in prima serata su Italia 1 e al timone troveremo Alan Palmieri, direttore artistico, ed Elisabetta Gregoraci. La coppia ha ottenuto il consenso del pubblico della rete Mediaset ed è stata riconfermata anche per questa nuova edizione. Il 12 luglio invece vedremo Gerry Scotti alle prese con una nuova stagione estiva del suo “Conto alla Rovescia“, il game show tornerà nel preserale di Canale 5 mandando in onda alcune repliche.