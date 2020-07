Temptation Island, dubbi su Antonella Elia e Pietro Delle Piane: "Sono d’accordo"

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non convincono tutti. Il loro percorso a “Temptation Island” si sta dimostrando più difficile del previsto e dopo la puntata di ieri sera, giovedì 23 luglio, tra i due sembra essere giunto il momento dell’addio. Pietro, infatti, ha dichiarato di aver baciato una single e la Elia è rimasta a bocca aperta ascoltando questa rivelazione.

Ecco, però, che sul web si alza una cortina di dubbi circa la veridicità di questa situazione. Non ha convinto molto la reazione di Antonella, sempre pronta a far valere le sue idee e a difendere i suoi principi morali, invece alcuni hanno notato che è stata troppo composta e non ha reagito come sarebbe stato nelle sue corde.

A farsi paladina di questo dissenso, troviamo Karina Cascella. L’opinionista di Barbara D’Urso non crede che quello che è successo tra Antonella e Pietro corrisponda al vero. Insomma, in poche parole lei è convinta che i due si siano accordati in precedenza e che seguano un copione già scritto insieme.

Karina Cascella accusa Antonella Elia e Pietro Delle Piane

“C’è, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo“, ha chiosato sicura la Cascella. E questa sua convinzione scaturisce da un particolare notato a tempi di “Live – Non è la D’Urso“, quando Delle Piane partecipava come ospite per commentare il percorso della sua fidanzata al “Grande Fratello Vip”.

In quell’occasione Karina aveva pensato che tutto quell’interesse che Pietro diceva di provare per la Elia, secondo il suo punto di vista, non era mai esistito. In pratica, Delle Piane avrebbe solo cavalcato l’onda della notorietà grazie a Antonella e solo quello era il suo scopo, avere visibilità e di conseguenza, possibilità lavorative. Accuse gravi a cui, al momento, i diretti interessati non possono rispondere visto e considerato che il reality più famoso della Tv e presentato da Filippo Bisciglia, non è ancora terminato. Staremo a vedere se presto arriveranno commenti a riguardo.