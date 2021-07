La coppia formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di lasciarsi dopo il loro falò di confronto e la scelta viene confermata nella puntata speciale dedicata al mese dopo.

I motivi dietro a questa nasce dal fatto che entrambi vogliono dare una chance ai loro tentatori. Alessandro non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti della single Carlotta, mentre Jessica sembra essersi presa una vera e propria cotta nei confronti di Davide Basolo e, durante l’ultima puntata di “Temptation Island”, afferma che da entrambe le parti c’è la voglia di vedersi e sente le farfalle allo stomaco appena parla con lui.

I tentennamenti di Davide Basolo

Il tentatore però, nonostante le belle parole dette durante i ventuno giorni passati a “Temptation Island”, nella giornata di ieri ha tentennato un pò sulla conoscenza con Jessica Mascheroni. Non si tratta di una vera e propria rottura, ma Davide si è mostrato leggermente distaccato nei suoi confronti e non accenna mai a una possibile relazione futura e ad oggi parla di amicizia.

Le prime dichiarazione di Davide, come riportate da “Comingsoon“, sono state fatte durante una diretta su Instagram con gli altri tentatori del programma: “A Jessica voglio bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno”.

Per il momento invece non si conoscono ulteriori sviluppi tra Alessandro e Carlotta. Quasi sicuramente però i due stanno proseguendo la loro conoscenza dopo “Temptation Island” e degli aggiornamenti potrebbero arrivare in futuro.