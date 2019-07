Temptation Island, David Scarantino si lascia andare con una tentatrice. Cristina Incorvaia delusa e senza parole

Lunedì 1 luglio 2019 è andata in onda la seconda travolgente puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia che ha visto protagonista, tra le tante coppie, David Scarantino e Cristina Incorvaia ex del trono Over di Uomini e Donne. Durante il falò infatti, la dama ha avuto l’opportunità di visionare un filmato riguardante il suo fidanzato alle prese con un ballo sinuoso con una delle tentatrici.

Inutile dire che questo atteggiamento, oltre che infastidire molto Cristina, ha lasciato la donna basita e senza parole soprattutto vedendo il suo fidanzato in atteggiamenti alquanto sopra le righe. A tal proposito, l’Incorvaia, si è lasciata andare ad un duro sfogo proprio con il conduttore Filippo Bisciglia anche lui stupito dal comportamento del Scarantino.

“Ho visto un David che non conoscevo…Mi dà fastidio perchè mi ha scatenato la gelosia…Tuttavia so che se mi vedesse fare ciò che ha fatto lui andrebbe fuori di testa…Ammetto di avere ancora dei dubbi che devo cercarmi di togliere…” ha infatti chiosato delusa Cristina. D’altra parte però, sembra proprio che anche l’ex dama del trono Over si sia molto avvicinata al tentatore Sammy uscendo con lui addirittura per una bellissima cena romantica.

La stessa, sempre con Sammy, non ha perso tempo per confidarsi in merito ad alcuni comportamenti del suo fidanzato David che, a volte, pare essere addirittura asfissiante nei suoi confronti in quanto geloso. Questo sfogo è stato visto dall’ex cavaliere durante il falò con il conduttore Filippo mandando su tutte le furie lo stesso Scarantino.

“Parla solo dal suo lato…E’ inutile dire che io ricevo delle cose…Ci comportiamo nella stessa maniera…Io sono innamorato di lei…L’ho capito…Ma vorrei vedere quando smetterà di lamentarsi di me…Non le ho mai sentito di dire di esserle mancato…” ha infatti chiosato l’uomo che ha dichiarato altresì di essere innamorato di Cristina ma di non aver nessuna certezza da parte della ragazza.