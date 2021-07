Temptation Island, crisi profonda tra Stefano e Manuela: "È solo una stupida"

La crisi profonda tra Stefano e Manuela sta continuando a essere uno degli argomenti cardini dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata, andata in onda il 12 luglio, i due sembrano essere allontanati ancora di più e le frecciatine sia nella vita di tutti i giorni che della loro complicità a letto non si fanno attendere.

Il problema più grande e quasi irrisolvibile per Manuela sembra essere stato il tradimento di Stefano nei suoi confronti. Oltre ad aver lanciato proprio in questa puntata una chicca su Tinder, la ragazza si sta avvicinando proprio per questa vicenda al tentatore Luciano.

La situazione tra Stefano e Manuela

Proprio l’avvicinamento tra Manuela e Luciano, in cui la ragazza afferma di aver bisogno di più affetto e fiducia da parte di un uomo, suscita una grande ira da parte di Stefano: “Non mi tocca, è solo una stupida. È evidente che lei sia venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura”.

L’attacco di Stefano però non termina qui, dal momento che Filippo Bisciglia continua a mostrare nuovi video su Manuela e Luciano. Il fidanzato afferma con rancore di aver perso tempo nel stare tutto tempo con una persona del genere, sottolineando di essere molto più maturo di lei e che l’avrebbe dovuta lasciare dopo il fatidico tradimento.

A Manuela invece vengono mostrati i video dove Stefano si sfoga con gli altri ragazzi di “Temptation Island” incolpandola di aver sfruttato sia lui che la propria famiglia economicamente. La fidanzata però resta molto sorpresa dinanzi a queste parole, accusando Stefano di essere stata respinta più volte a letto negli ultimi tempi e accusandolo di volere stare con una come Cicciolina: “Ho scoperto che il giorno del mio 30esimo compleanno invece di festeggiare, si è iscritto a Tinder”.