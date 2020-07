Temptation Island, Ciavy vuole ritornare con Valeria. Lei frena: "Non lo amo più"

Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di “Temptation Island” è quella formata da Ciavy e Valeria Liberati. A decidere di far parte del reality show condotto da Filippo Bisciglia è stata la donna, con l’obiettivo di andare a convivere con lui una volta passati i ventuno giorni.

Le cose però non sono andate bene, poiché Ciavy sin da subito si è avvicinato ad alcune single del programma. Una volta visto questo comportamento, Valeria inizia a corteggiare il single Alessandro e scatta anche un bacio. Arrivati al falò di confronto, Valeria decide di chiudere la sua relazione con Ciavy, rivelando che da oggi si sente più libera e vuole pensare solamente alla sua felicità.

La situazione sentimentale dopo un mese

Nell’ultima puntata di “Temptation Island” abbiamo potuto vedere la situazione sentimentale delle coppie dopo un mese dalla fine del reality show. Ciavy e Valeria sono rimasti ancora single, ma si stanno ancora sentendo.

Secondo Ciavy, Valeria avrebbe paura di cosa pensa le gente ed è convinto che se fosse successo tutto in privato a oggi starebbero ancora insieme. Successivamente ammette di vedersi ancora con lei: “Noi ci siamo visti spesso, il mio compleanno l’ho fatto a casa sua. Lei mi ha detto ‘non ci sentiamo per due giorni’, ma poi il giorno dopo mi ha chiamato all’una di notte per sapere dove stavo”. Nonostante non si definisca ancora innamorato, vorrebbe ritornare nuovamente con Valeria per iniziare una relazione più seria di prima.

Valeria però sembra avere ancora dei dubbi nei confronti di Ciavy, dal momento che non crede del tutto alle parole del suo ex compagno. Secondo lei infatti non ha potuto capire in un solo mese di poterla amare, e questo sentimento sarebbe uscito solamente perché la sta perdendo.

Ma ormai Valeria sembra essersi totalmente allontanata da Ciavy: “Io non penso di essere innamorata di lui, a volte mi manca ma penso sia l’abitudine di rivederlo tutti i giorni”. Quindi, salvo clamorosi colpi di scena, sembra difficile rivederli nuovamente insieme.