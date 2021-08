"Temptation Island" chiude per sempre: i motivi dietro la drastica decisione

“Temptation Island“, il famosissimo reality delle tentazioni estivo, andrà in soffitta. Ebbene si, non vedremo più fidanzati che decidono di mettere alla prova il loro amore e tentatori che li tentano per aiutarli a capire. E pensare che l’ultima edizione si è da poco conclusa e come per ogni stagione che si rispetti, gli ascolti sono stati incredibili. Dunque, se non è un problema di share, cosa ha portato alla chiusura di “Temptation Island”?

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Al centro della bagarre, ci sarebbero i diritti televisivi. Come sappiamo, la trasmissione è prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, la quale detiene il 50% della società, mentre l’altro 50 è nelle mani di Rti-Mediaset. A quanto pare, stando alle informazioni diffuse da TvBlog, non sarebbe stato trovato l’accordo tra la Fascino e Banijay, che possiede i diritti internazionali del format.

Al momento la situazione è questa e non si sa che con il tempo potrebbe mutare. Tutto finito, dunque? Assolutamente no. La Fascino ha intenzione di produrre un nuovo programma che, esattamente come “Temptation Island”, non vedrà Queen Mary alla conduzione. In realtà già con la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022, Piersilvio Berlusconi aveva accennato a un nuovo format orchestrato dalla De Filippi.

Stando sempre alle voci trapelate, non si tratterebbe di una novità bensì di un vecchio programma già in procinto di andare in onda anni addietro, ma che poi non ha mai visto la luce. Si tratta di “Ultima fermata“, che all’epoca sarebbe dovuto essere consegnato a Stefano De Martino. Sono sempre coppie coinvolte, che mettono in piazza il loro amore.

Dunque, esattamente come accaduto per “Italia’s Got Talent”, quando lo show approdò su Sky-Tv8 e Maria virò su “Tu si que vales” (che ancora oggi riscuote enorme successo), anche per “Ultima fermata” dovrebbe essere così. Sicuramente sarebbe un surrogato di “Temptation Island”, ma almeno la De Filippi punta ad avere un progetto tutto suo. Sarà “Ultima fermata” il nuovo fiore all’occhiello dell’estate di Canale 5? Al momento non ci sono ulteriori info. D’altronde l’arrivo della prossima estate è ancora ben lontano.