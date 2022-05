Temptation Island cancellato, al suo posto andrà in onda un nuovo programma di Maria De Filippi

Ascolta questo articolo

Ci sarà una rivoluzione in casa Mediaset, in merito ai palinsesti, durante questa estate. Difatti, come annunciato inizialmente dal sito “Tv Blog“, non ci dovrebbe essere un’altra edizione di “Temptation Island“, il reality show dedicato alle coppie in crisi condotto da Filippo Bisciglia.

“Stando a quanto ci risulta ‘Temptation Island’ non andrà in onda la prossima estate“ si leggeva su “Blogo“: “Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione ‘La proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana)’. Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma”.

Il nuovo programma che sostituirà “Temptation Island”

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, in questi giorni sul settimanale “Chi Magazine” viene confermata la notizia della cancellazione di “Temptation Island”, rivelando come al suo posto dovrebbe andare in onda un altro programma prodotto da “La Fascino PGT“, la società di produzione televisiva diretta da Maria De Filippi.

Ecco cosa si legge più precisamente sul settimanale di Alfonso Signorini: “Cosa arriva al posto di Temptation? È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret“.

Anche se non si hanno conferme in merito, secondo le ultime indiscrezioni uscite sul web Maria De Filippi vorrebbe portare su Canale 5 la prima edizione di “Uomini e Donne” dedicato ai personaggi famosi. Difatti nelle scorse settimane sono usciti anche i nomi dei possibili tronisti, come Valeria Marini e Antonio Zequila, ove quest’ultimo rivela di essere pronto a trovare l’amore e di lavorare accanto a una professionista della televisione italiana.