"Temptation Island", arrivano le prime due coppie: conosciamole meglio

La nuova edizione di “Temptation Island” targata Alessia Marcuzzi, sta per partire. Salvo imprevisti dell’ultimo momento, ai primi di settembre vedremo il percorso delle sei coppie in gioco, che quest’anno coinvolgerà personaggi normali. Anche il “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini prenderà il via nel medesimo periodo e dunque, onde evitare un affollamento di vip in tv, Maria De Filippi ha deciso di fare un passo indietro e mandare in onda “Temptation Island” piuttosto che “Temptation Island Vip”.

La stessa Queen Mary, in una recente intervista aveva dichiarato che le coppie comuni e non personaggi famosi, sono preferibili in quanto non abituati a stare davanti alla telecamera e dunque protagonisti di reazioni che potremmo definire spontanee. Dunque, i motori sono ormai caldi e il 24 agosto le riprese sono iniziate.

Nel mentre, il promo su Canale 5 è partito e proprio lì sono state presentate le prime due coppie ufficiali della settima edizione di “Temptation Island”. Carlotta e Nello sono i primi due che vivranno separati per 21 giorni. La coppia sta insieme da 6 anni ed è stata Carlotta a scrivere al programma. La ragazza ha ammesso che si è arrivati ad un punto della storia in cui o ci si sposa o ci si lascia. Lei è pronta al grande passo, mentre il suo fidanzato preferisce la convivenza.

La seconda coppia ufficiale è quella composta da Antonio e Nadia. I due stanno insieme da 1anno e 9 mesi e hanno deciso di partecipare al reality show delle tentazioni, praticando un viaggio nei sentimenti, per comprendere se sono davvero fatti l’uno per l’altra e se la differenza di età può in qualche modo incidere. Difatti Antonio ha 32 anni, mentre Nadia di anni ne ha 22.

L’uomo lamenta il fatto che la sua compagna non osservi le faccende domestiche: “Sta tutto il tempo al telefono seduta sul divano, e a me non va bene perché sono una persona con la testa sulle spalle“. Alla rimostranza di Antonio, ha fatto eco la difesa di Nadia: “Sono fatta così e non permetterò mai a nessuno di cambiarmi“.

Insomma, tutto è pronto. Le coppie sono già state selezionate e dai video di presentazione che iniziano a circolare in questi giorni, capiamo che ne vedremo sicuramente delle belle. Alessia Marcuzzi è pronta a raccogliere il testimone lasciatole da Filippo Bisciglia e soprattutto a bissare il grande successo in termini di ascolti, ottenuto dal suo predecessore nell’edizione di “Temptation Island” conclusasi poco meno di un mese fa.