Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato

A Temptation Island la tensione aumenta e, secondo i rumors, Antonella Elia avrebbe preso a schiaffi in diretta il fidanzato Pietro Delle Piane.

E’ questo quanto è emerso in queste ultime ore mentre in Sardegna la produzione sta ultimando le riprese del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Indiscrezioni, quindi, secondo le quali la tensione all’interno della coppia formata da Antonella e Pietro sarebbe alle stelle tanto che, durante il falò di confronto, la showgirl avrebbe persino schiaffeggiato il fidanzato per via dell’atteggiamento che quest’utlimo avrebbe avuto con le tentatrici all’interno del villaggio.

Che cosa avrà fatto di tanto grave Pietro? Una reazione giustificata dal comportamento di Pietro oppure una esagerazione della showgirl?

A riportare queste indiscrezioni l’influencer Amedeo Verza, come riporta il sito Blastingnews, secondo il quale si sarebbe verificato questo scontro molto acceso tra i due.

Al momento non ci sono ulteriori indizi su quanto stia succedendo all’interno dell’Is Morus Relais dove si registrano le puntate del programma. Non resta, quindi, che attendere la messa in onda della prossima puntata di Temptation Island domani 9 luglio per scoprire che cosa sta realmente accadendo tra le coppie.

Alcune di esse, infatti, già dalla prima puntata avevano mostrato parecchie problematiche ed atteggiamenti che avevano subito fatto pensare a crisi profonde. Antonella e Pietro, invece, durante la prima puntata non avevano mostrato particolari problematiche per cui uno scontro tanto acceso, se confermato, sarebbe un vero e proprio colpo di scena.

Una reazione da parte della showgirl che però non stupirebbe dal momento che il pubblico ha già iniziato a conoscere il suo carattere frizzantino durante la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip.