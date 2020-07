"Temptation Island": Antonella Elia, Pietro Delle Piane e quel retroscena inedito

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sono una delle coppie in gioco nella nuova edizione di “Temptation Island” che prenderà il via su canale 5, giovedì 2 luglio. Antonella e Pietro sono fidanzati da circa un anno e soprattutto abbiamo imparato a conoscere meglio la showgirl, grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Questa edizione di “Temptation Island”, sarà un ibrido tra quella nip e quella vip e proprio Antonella e Pietro hanno deciso di mettere a repentaglio la loro storia d’amore per vedere come affronteranno i rispettivi percorsi. Difatti un servizio pubblicato dalla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” presenta le coppie in gioco a “Temptation Island” e a proposito della Elia e del suo fidanzato, si legge che: “Entrambi accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a Temptation Island 7, curiosi di vedere come affronteranno i rispettivi percorsi“.

Sempre sul settimanale, si legge un importante retroscena che riguarda la coppia, ovvero i due sono andati a convivere a partire dallo scorso aprile. Insomma il periodo di tensione vissuto mentre Antonella era rinchiusa nella casa del “Grande Fratello Vip”, a causa di un presunto flirt tra Pietro e la sua ex Fiore Argento, è ormai acqua passata.

I due hanno fatto pace e sono pronti a vivere l’esperienza di “Temptation Island” e sicuramente la scelta della convivenza denota che i due facciano davvero sul serio. Nelle ultime ore, sono emersi sulla fanpage Instagram di “Temptation Island”, due video che lasciano trasparire qualche anticipazione della prima puntata e in uno di questi video, si vede la Elia arrabbiata nei riguardi del suo fidanzato.

Il motivo resta sicuramente un mistero, ma se Antonella si è mostrata così adirata solo dopo poche ore dalla separazione da Pietro, un motivo ci sarà e in molti sono pronti a scommettere che lui abbia legato particolarmente con una delle tentatrici nel villaggio. E stando ad alcune indiscrezioni emerse, sembrerebbe che la Elia abbia già chiesto il falò di confronto a Pietro, il quale però pare abbia rifiutato. Insomma la nuova edizione di “Temptation Island” non è ancora iniziata, ma già sappiamo che ne vedremo delle belle.