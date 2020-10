"Temptation Island" anticipazioni, un finale decisamente inaspettato e senza precedenti

Ci siamo, la nuova edizione di “Temptation Island” sta per volgere al termine. Martedì 20 ottobre assisteremo alla puntata finale e soprattutto scopriremo come andrà a finire tra Alberto e Speranza e Nello e Carlotta. Per la prima coppia, il falò di confronto è già iniziato, anche se il finale sembra essere già scritto. Per quanto riguarda i secondi, pare che grosse novità ci attendano.

Il magazine di Uomini e Donne, in edicola questa settimana ha fornito diverse anticipazioni in merito all’ultima puntata. Nello specifico, stando a quanto si apprende dal magazine, sembra proprio che il falò di confronto di Carlotta e Nello lascerà tutti senza parole. Dalle immagini emerse nel promo in onda su Canale 5, il ragazzo pare abbia fatto una sorpresa alla single Benedetta, il giorno del suo compleanno e ciò manderà Carlotta su tutte le furie.

“Un falò di confronto particolarmente burrascoso vi aspetta: è quello tra Carlotta e Nello“, svela il giornale. Insomma, i colpi di scena sembrano non finire mai e difatti le coppie incontreranno Alessia Marcuzzi un mese dopo, per raccontare se hanno o meno confermato la decisione presa al falò. E per la prima volta, oltre alle coppie ci saranno anche i tentatori con i quali hanno più legato.

Inoltre, sembrerebbe che non tutte le coppie abbiano rispettato le decisioni prese al falò di confronto finale e per tale ragione, diverse liti sono all’orizzonte. Secondo il magazine, le interviste fatte “saranno particolarmente accese a sorpresa“. Chissà se i ragazzi o le ragazze abbiano deciso di approfondire la conoscenza con i tentatori, conosciuti all’interno del villaggio.

Dunque, tutto è pronto per la messa in onda dell’ultima puntata di “Temptation Island”. Quale sarà questo finale sorprendente tra Nello e Carlotta? Alberto e Speranza usciranno separati come tutti pensano oppure ci sarà un risvolto inaspettato? Insomma, una cosa è certa: l’ultima puntata dell’ottava edizione di “Temptation Island”, ci regalerà grandi colpi di scena.