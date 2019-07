Temptation Island, anticipazioni ultima puntata del 29 luglio: finale da brivido per Massimo e Ilaria

Il popolare programma di Canale 5 “Temptation Island” sta per volgere alla fine, infatti, lunedì 29 luglio andrà in onda alle 21,10 circa sulla rete ammiraglia Mediaset, l’ultimo attesissimo appuntamento con Filippo Bisciglia e le ultime coppie rimaste nel villaggio; il video condiviso da Witty tv rivela che ci saranno dei nuovi colpi di scena tra Massimo e Ilaria, e non solo.

Saranno tante le sorprese che ci riserverà l’appuntamento finale con il celebre format della rete ammiraglia Mediaset, tra le tante, oltre ad una seconda ed ultima parte dedicata a Massimo e Ilaria, verranno mostrati i filmati dei weekend di Katia e Vittorio, ma anche quella di Nicola e Sabrina. Ma non è tutto, perché il momento cruciale della trasmissione sarà proprio il falò di confronto finale tra i personaggi rimasti nel villaggio.

Colpo di scena tra Massimo e Ilaria

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 22 luglio, la domanda che i fan del programma si fanno è come andrà a finire tra Massimo e Ilaria? Si lasceranno oppure metteranno da parte le incomprensioni per proseguire il loro rapporto? Grazie agli spoiler di Witty tv sappiamo che al confronto finale ci saranno tutte le coppie rimaste, ma non si è visto nulla di Massimo e Ilaria, perché?

Il loro falò di confronto è iniziato nella puntata dell 22 luglio, subito dopo il fine settimana che Massimo ha passato con la tentatrice Elena, mentre Ilaria rimaneva sola al villaggio. Ilaria è stata molto chiara durante il falò, perché ha messo in guardia il compagno dal prenderla in giro, pretendendo la verità.

I due, neanche a dirlo, hanno iniziato a litigare, ma la loro diatriba sembra destinata a non finire in questa prima parte di falò messa in onda. Chissà se nel falò di confronto della puntata finale i due continueranno a rinfacciarsi i reciproci avvicinamenti e approcci con tentatori e tentatrici, opppure deporranno l’ascia di guerra e getteranno le basi per un nuovo inizio.

Gli spoiler dell’appuntamento di lunedì 29 luglio di “Temptation Island” svelano che Massimo chiederà di parlare con Ilaria, quindi dirà: “Io ho sbagliato centomila cose, ma tu pensi di non aver sbagliato nulla?“. Il giovane vuole recuperare il rapporto oppure vuole discolparsi gettando ombre anche sulla compagna, mettendo in luce le sue mancanze? Qualcosa di inaspettato potrebbe succedere nel corso dell’ultima puntata, dunque per sapere come andrà a finire tra le coppie rimaste nel programma, non ci rimane che guardare l’appuntamento finale di lunedì 19 luglio.