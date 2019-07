Temptation Island, anticipazioni puntata del 22 luglio: Vittorio sempre più vicino a Vanessa

Mancano poco più di due settimane alla fine dell’edizione 2019 del fortunato dating show di Canale 5 “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia, e sono tanti i telespettatori che si domandano come andrà a finire tra le coppie che sono rimaste ancora nel programma, ospiti nell’incantevole villaggio sardo Is Morus Relais.

Le coppie che hanno deciso di lasciare il programma sono tre, cioè quelle formate da David e Cristina, Arcangelo e Nunzia, a cui si è aggiunta quella di Jessica e Andrea; dunque a proseguire il viaggio nei sentimenti e a mettersi quindi in gioco sono rimasti Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola.

Panico a Temptation Island

Le tre coppie rimaste al villaggio hanno vissuto degli alti e dei bassi, dei forti momenti di criticità che hanno messo a dura prova la loro storia d’amore, e che saranno destinate anche a segnare profondamente l’attuale edizione del celebre dating show prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi.

Cosa accadrà quindi nella puntata di lunedì 22 luglio di Temptation Island? Le anticipazioni del penultimo appuntamento delprogramma, che ricordiamo va in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset ma anche in streaming su Mediasetplay, rivelano che nel villaggio di Is Morus Relasi ci saranno molti colpi di scena.

Gli spoiler della puntata del 22 luglio svelano infatti che i fidanzati saranno sempre più vicini ai rispettivi tentatori, infatti mentre Ilaria si approccerà sempre più a Javier, l’affascinante ragazzo sud-americano, Sabrina approfondirà la conoscenza con Giulio Raselli, volto noto ai fan di “Uomini e Donne”.

Ma non è finita qui perché Vittorio sarà sul punto di baciare Vanessa, mettendo così definitivamente fine alla sua relazione, e non sarà da meno Nicola che tenterà un approccio fisico con l’avvenenente Maddalena. Per chi volesse rivedere le puntate di Temptation Island potrà inoltre sintonizzarsi sul canale La5 ogni martedì, alle 21,15.