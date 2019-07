Temptation Island, anticipazioni puntata 8 luglio: Nunzia ci ripensa, Katia gelosa

Le anticipazioni della terza puntata del popolare dating show di Canale 5 “Temptation Island 2019” – in onda lunedì 8 luglio sulla rete ammiraglia Mediaset alle ore 21.20, in diretta ed in streaming sul sito Mediaset Play – si preannuncia ricca di avvenimenti e colpi di scena, a partire dalla coppia che riguarda Nunzia e Arcangelo.

Nel corso della seconda puntata Arcangelo ha baciato la single Sonia, quindi Nunzia ha chiesto il falò di confronto anticipato, con il risultato che i due hanno deciso di concludere questa esperienza, uscendo divisi. Altra coppia che ha tenuto banco è stata quella di Jessica e Andrea, che sembra sempre più insofferente davanti all’avvicinamento della fidanzata con il single Alessandro.delle riflessioni fatte nei giorni passati da soli. E lui ha accettato presentandosi all’incontro.

Nunzia ci ripensa, Vittorio fa ingelosire Katia

Il viaggio nei sentimenti dunque continua e gli spoiler riguardanti la terza puntata di “Temptation Island” rivelano che Nunzia, dopo il falò della scorsa puntata, sembra abbia avuto un ripensamento, quindi ha chiesto alla produzione di poter rincontrare Arcangelo per un ultimo confronto chiarificatore.

I rumors più accreditati dicono che la coppia tornerà a sorpresa di nuovo insieme. Nell’appuntamento di lunedì 8 luglio, Filippo Bisciglia continuerà a raccontarci anche delle evoluzioni di un’altra coppia, cioè quella formata da Andrea e Jessica; quest’ultima ha rifiutato il primo falò di confronto, ma in seguito ai nuovi filmati, Andrea ha deciso di incontrare la fidanzata, per confrontarsi.

Ma non è tutto, perché mentre Vittorio fa ingelosire Katia, che senza tanti giri di parole ha candidamente ammesso di non pensare al fidanzato all’interno del villaggio, anche se quest’ultimo avrà un avvicinamento con una tentatrice, cosa che farà cambiare idea a Katia. Sabrina invece si è lasciata andare con Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

I due avranno modo di conoscersi meglio, suscitando non poche perplessità in Nicola. Nella nuova puntata di Temptatio Island si parlerà anche del triangolo amoroso tra Massimo-Ilaria-Elena, così come dei botta e risposta tra David e Cristina.