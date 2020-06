Temptation Island, anticipazioni: crisi tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Quest’anno vedremo nella trasmissione ambientata in Sardegna sia le coppie “Vip” che “Nip”.

Una delle coppie che ha deciso di mettersi in gioco è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto parlare già nei mesi scorsi durante la presenza dell’ex valletta di Raimondo Vianello al “Grande Fratello Vip”, quando l’attore sarebbe stato visto insieme alla sua ex compagna, Fiore Argento. Tuttavia la Elia, dopo aver avuto un faccia a faccia con il suo fidanzato, ha deciso di perdonarlo.

L’indiscrezione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Ma a quanto pare la coppia sta avendo numerose difficoltà a “Temptation Island“. Secondo Amedeo Venza, a oggi influencer ed ex corteggiatore di Tina Cipollari, su Instagram ha dichiarato che Antonella Elia e Pietro Delle Piane starebbero attraversando una forte crisi.

Più precisamente, Pietro Delle Piane si sarebbe avvicinato a una ragazza nel villaggio: “Pietro avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia che ci scommetto già…Ci regalerà del trash fantastico”.

Questa indiscrezione ovviamente va presa con le pinze, poiché al momento non ci sono anticipazioni ufficiali su “Temptation Island”, ma sicuramente la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbe mettere un po’ di pepe in questa edizione del reality show.

In una recente intervista poi Filippo Bisciglia ha voluto parlare di Antonella Elia, svelando alcuni retroscena: “In questo programma si parla di dinamiche di coppia, si mettono al centro i sentimenti e non è come all’interno di un reality. Antonella reagisce quando viene attaccata e si sente sotto bersaglio. Questa volta la vedrete in una veste del tutto inedita”.