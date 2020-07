Temptation Island, anticipazioni 16 luglio 2020: la resa dei conti per tre coppie

Continua il viaggio nei sentimenti capitanato da Filippo Bisciglia che anche per questa edizione di “Temptation Island” sa attirare a sé il pubblico di Canale 5. Ottimi ascolti, quindi, e immense soddisfazioni per lo staff del programma che è riuscito ad andare in onda, nonostante l’emergenza per il Covid-19.

Nella scorsa puntata ci siamo emozionati per l’uscita di Sofia e Alessandro che hanno deciso di tornare alla loro vita di tutti i giorni, insieme e innamorati più che mai. Al momento quindi sono rimaste 5 coppie sull’isola delle tentazioni e vedremo cosa succederà e quali dinamiche si andranno a creare.

Intanto, quella che più fa discutere è formata da Valeria e Ciavy. In coppia da 4 anni, il ragazzo sembra essersi adagiato sugli allori e aver smesso di corteggiare la sua bella che, senza farselo ripetere due volte, si è avvicinata giorno dopo giorno sempre di più, al tentatore Alessandro, volto noto ai fan di “Uomini e Donne” che lo hanno visto corteggiare senza successo Giulia Quattrociocche.

Temptation Island, 3 coppie rischiano di dirsi addio

Tra coccole, carezze e un bacio evitato solo per via di un herpes labiale, Valeria e Alessandro si stanno avvicinando parecchio, tanto da attirare le ire di Ciavy che ha, a sua volta, deciso di lasciarsi andare tra le braccia della sua tentatrice. A questo punto, toccherà a Valeria perdere le staffe nel vedere un “quasi bacio” tra il suo fidanzato e la single. La ragazza non sta a guardare e si dirige nella casa dei tentatori – dove ricordiamo non ci sono le telecamere – mano nella mano con Alessandro. A questo punto Ciavy, fuori di sé, chiederà un falò anticipato.

Un’altra coppia che inizia a vacillare è quella formata da Amoruso e Manila. L’ex calciatore sembra non prendere bene il comportamento della sua bella nel villaggio dei single. La ragazza, infatti, ha riscosso molto successo tra i tentatori e sembra essere molto lusingata ed euforica per le attenzioni ricevute.

Deluso e amareggiato dalla Nazzaro, Amoruso di lascia andare ad un duro sfogo: “Pensavo fosse amore invece era un calesse che probabilmente prenderà un’altra strada…” e ha iniziato ad avere dubbi sul futuro della loro relazione. Vedremo se Filippo riuscirà a consolarlo e a fargli cambiare idea. Anche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembra essere un momento complicato: “Bravo si è vendicato…Peccato che lo lascio…“, ha chiosato inviperita l’ex ragazza di “Non è la Rai”.