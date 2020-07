Temptation Island, Anna Boschetti nei guai: il suo sfogo infrange il regolamento del programma

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono la coppia che ha fatto discutere molto in questa edizione di “Temptation Island”. Tra i due ci sono 10 anni di differenza e la loro presenza nel programma dovrebbe essere un trampolino di lancio verso una famiglia e dei figli, soprattutto per Andrea che si ritiene ancora troppo giovane per questo tipo di decisioni.

La Boschetti per raggiungere il suo scopo ha messo in pratica una strategia che è poi stata rivelata al fidanzato dagli autori: la ragazza si è finta interessata ad un single per provocare gelosia in Andrea. Questa sera, giovedì 30 luglio, su Canale 5 ci sarà la puntata finale dove tutto sarà rivelato e vedremo se Anna otterrà ciò che tanto desidera.

Temptation Island, lo sfogo di Anna Boschetti

In attesa del gran finale di stagione, la Boschetti ha commesso un passo falso. Ricordiamo, infatti, che è vietato dal regolamento parlare delle dinamiche del reality prima che vengano svelati tutti i destini delle coppie. Ad Anna non è interessato e così si è lasciata andare ad uno sfogo sui social, riportato da Very Inutil People: “Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale!“.

Incurante del fatto che stesse violando le regole del programma che l’ha ospitata, Anna ha continuato la sua invettiva ed è passata alle minacce: “Poi vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto. Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o. Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”.

Poi Anna dichiara di non vedere l’ora che arrivi giovedì – appunto questa sera con la finale del programma – dopo quella data infatti potrà sfogarsi liberamente e togliersi tutti i sassolini dalle scarpe: “Da giovedì parleranno direttamente con me queste cretine“. Vedremo quindi cosa accadrà dopo la puntata di questa sera.