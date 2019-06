Temptation Island: Andrea e Jessica fingono per soldi e popolarità

Lunedì scorso è iniziato Temptation Island e tra le sei coppie partecipanti quella che si è fatta notare di più è sicuramente quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. Dopo sole poche ore dall’inizio delle registrazioni del programma Jessica aveva confessato ai tentatori tutte le mancanze nella sua relazione con Andrea ed inoltre si era molto avvicinata al single Alessandro, per il quale ha dichiarato di provare qualcosa.

Andrea, da parte sua, dopo aver visto i video è scoppiato a piangere, amareggiato anche dal fatto che con la sua ragazza aveva già fissato la data del matrimonio ma all’ultimo la ragazza ha annullato tutto, pur continuando a vivere con lui. A causa del comportamento di Jessica, Andrea ha chiesto subito il falo di confronto al quale però Jessica non si è presentata.

Tuttavia sui social e su vari giornali, come Kontrokultura.it e La Nostra Tv, in queste ore è emerso che la coppia fingerebbe all’interno del programma per soldi e pubblicità. Jessica infatti vorrebbe diventare un influenzer e tale popolarità le sarebbe di aiuto, Andrea invece ha un negozio di parrucchiere e in questo modo può farsi pubblicità ed aumentere i suoi clienti.

Inoltre a confermare queste affermazioni è intervenuta anche Deianira Marzano, l’influenzer infatti ha pubblicato su Instagramm le testimonianze di persone che conoscono bene la coppia e che affermano che dopo le registrazioni la coppia sta ancora insieme.

Secondo queste testimonianza quindi i due avrebbero deciso di comune accordo di non sposarsi e di partecipare a Temptation Island con l’obbiettivo non di mettere alla prova il loro sentimento e il loro rapporto di coppia ma solo per soldi e popolarità. Se tutto ciò fosse vero inoltre questa edizione del programma potrebbe essere compromessa.