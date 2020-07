Temptation Island, Andrea e Anna dall’amore ai soldi. Filippo Bisciglia sbotta: "Come si è arrivati a questo?"

In questa edizione di “Temptation Island” dove ormai siamo alle battute finali, difatti giovedì 30 luglio andrà in onda l’ultima puntata; una delle sei coppie in gioco è quella composta dal 27enne Andrea Battistelli e dalla 37enne Anna Boschetti. Andrea e Anna hanno molto fatto discutere, soprattutto a causa dell’atteggiamento poco rispettoso e machiavellico della donna.

La coppia è entrata a Temptation perché Anna vorrebbe allargare la famiglia, mentre Andrea preferirebbe attendere ancora un po’. Non appena si sono separati e sono approdati nei rispettivi villaggi, la Boschetti ha fin da subito instaurato un legame speciale con il single Carlo e il tutto solo per far ingelosire il suo fidanzato e portarlo così ad avere un figlio da lei una volta terminato il reality.

Lo stesso Andrea è a conoscenza della subdola strategia adottata dalla sua compagna e nella visione dei video, se da un lato è geloso per la troppa vicinanza di Anna con il tentatore Carlo, dall’altro rimane sempre più deluso dal suo comportamento. Inutile negarlo, il web è insorto contro la parrucchiera mentre nel villaggio dei fidanzati Lorenzo Amoruso si è apertamente scagliato contro di lei.

Nella puntata andata in onda martedì 28 luglio, Anna ha alzato ancora un po’ l’asticella e non lo ha fatto con Carlo, bensì rivelando dettagli della sua storia d’amore con Andrea e lamentando alcune mancanze materiali. La parrucchiera, ha raccontato a Manila Nazzaro e ad alcuni tentatori che come regalo di Natale si aspettava una fedina con i brillantini, regalo che non è arrivato e per questo è rimasta delusa.

Dopo la visione delle immagini, Andrea dispiaciuto ha confessato che in realtà le ha regalato una pelliccia dal valore di 2.500 euro. Il ragazzo è ormai sempre più convinto che la sua compagna sia attaccata alle cose materiali. A quel punto Lorenzo Amoruso non ci ha più visto e adirato ha tuonato: “È una iena questa, è una iena. Ma dove sta l’amore? Questo è amore? Non sa davvero cos’è la vergogna“.

Anna ha proseguito la sua lamentela, affermando di non gradire il legame speciale che Andrea ha con suo padre, il quale mal digerisce la relazione che suo figlio ha con la Boschetti. Anche Filippo Bisciglia è intervenuto e durante il falò dei fidanzati, infastidito ha chiesto ad Andrea: “Come mai quando siete venuti qui parlavate di amore e ora parlate di mantenimento e soldi?“.

Insomma, Andrea si sta convincendo sempre più del fatto che la sua compagna sia interessata ai soldi che possiede e non a lui. Il messaggio è arrivato ad Anna, la quale è apparsa infastidita dalla cosa ma comunque felice della sofferenza arrecata ad Andrea. Il pubblico è esploso e ancora una volta si è scagliato contro la 37enne, affermando che sta con Andrea solo per farsi mantenere.