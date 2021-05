Temptation Island, Alessia Marcuzzi esclusa: arriva la reazione

La stagione estiva è ormai alle porte e d’estate si sa, a Canale 5 è tempo di “Temptation Island“. Il reality delle tentazioni, dove le coppie decidono di mettere a dura prova il loro amore, negli ultimi anni è andato in onda con due edizioni differenti: quella vip e quella nip. Quest’ultima ha occupato la prima parte d’estate e condotta sempre da Filippi Bisciglia.

La prima invece ha visto Simona Ventura al timone per il primo anno, sostituita poi da Alessia Marcuzzi. Nell’edizione vip erano coppie famose a mettersi in gioco, quando la bella stagione era ormai ai titoli di coda. Quest’anno però a quanto pare, solo la versione condotta da Bisciglia è stata confermata, con la Marcuzzi esclusa.

In realtà non è stata la conduttrice romana ad essere messa in un angolo, ma semplicemente l’edizione vip di “Temptation Island” non si farà. Nulla però vieta che le cose possano cambiare in corso d’opera, d’altronde Queen Mary non è insolita sovvertire le carte in tavola. Come ha reagito la Marcuzzi? La conduttrice intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni“, ha detto la sua a proposito.

“Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi“, queste le parole di Alessia. A quanto pare la Marcuzzi ha preso con sportività la notizia, non nascondendo che “Temptation Island” sia un programma che le piace molto e dunque le piace anche condurlo.

Chissà se per quest’anno l’entourage ‘mariano’ riuscirà a fare qualcosa. Nel mentre la Marcuzzi ha espresso il suo sogno nel cassetto: “Harem“. Si tratta di un programma andato in onda su Rai Tre tra il 1988 e il 2002 e condotto da Catherine Spaak. L’idea di parlare in tono confidenziale con donne che sono riuscite a diventare un modello, alletta molto la conduttrice la quale ritiene “Harem” il suo programma del cuore.