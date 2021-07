Temptation Island, Alessandro e Jessica si lasciano ed entrambi vanno dai loro tentatori

La coppia formata da Alessandro e Jessica non riesce a resistere alle tentazioni offerte da “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Questa separazione però non sorprende il pubblico da casa, siccome già nelle scorse puntate i due hanno dimostrato di pensarla in maniera totalmente diversa.

Per di più Jessica ha preso una vera e propria cotta nei confronti di Davide Basolo, mettendo ancora più in bilico la sua relazione con Alessandro. Quest’ultimo, sempre più adiriato per l’avvicinamento dei due, durante una visione della clip nel pinnettu, spacca un vaso con un forte calcio.

Jessica e Alessandro si lasciano

Dopo aver perso la pazienza Alessandro chiede un falò di confronto immediato a Filippo Bisciglia per chiudere definitivamente la relazione con Jessica. Il loro confronto faccia a faccia inizia subito con dei toni molto accesi, poiché la coppia inizia a battibeccare dal primo secondo senza tregua.

L’imprenditore accusa Jessica di essersi distaccata molto nell’ultimo periodo: “La nostra vita sessuale è sparita, non mi tocca da una vita”. Successivamente Alessandro continua a rivangare sul loro passato di coppia, ove ricorda che negli anni avrebbe fatto davvero di tutto per accontentare la sua fidanzata con dei regali oltre che curare il suo aspetto fisico.

Jessica però non ci sta: “Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta. Lui non mi ha mai amato e lo conosco bene, di questa tizia (riferendosi alla tentatrice Carlotta n.d.r) con cui ha fatto il cretino non gliene frega niente”. Alessandro nega questa affermazione, rivelando di provare qualcosa per lei.

Il loro confronto, oltre ad aver confermato la loro rottura sentimentale, si chiude con Alessandro e Jessica che chiedono di poter parlare con i loro tentatori, ove Carlotta non nasconde di aver apprezzato molto il suo gesto.