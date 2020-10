"Temptation Island", Alberto tradisce Speranza: baci ripetuti con la tentatrice Nunzia

Ci siamo, la nuova edizione di “Temptation Island” volge ormai al termine e se la maggior parte delle coppie in gioco, ha interrotto il viaggio nei sentimenti prima dei 21 giorni canonici, diversa è la situazione per le coppie composte da Carlotta e Nello e Speranza e Alberto. Proprio quest’ultimo, è al centro di polemiche e critiche da parte degli utenti in rete, per il comportamento poco rispettoso riservato alla sua fidanzata Speranza.

Speranza e Alberto sono fidanzati da 16 anni e la ragazza ha sempre avuto il sentore che lui la tradisse, ma mai le prove certe. Adesso però qualcosa è cambiato. Alberto nel villaggio dei fidanzati si è avvicinato tantissimo alla single Nunzia, tanto da instaurare con lei un feeling intimo e speciale. I video che sono arrivati a Speranza, hanno sempre mostrato un Alberto avvinghiato a Nunzia e viceversa.

Speranza è crollata svariate volte, ad un certo punto ha addirittura pensato di chiedere il falò di confronto anticipato, ma i suoi compagni di avventura e Alessia Marcuzzi l’hanno invitata a pensarci bene e così la giovane ha desistito dal proposito. Nella puntata andata in onda mercoledì 14 ottobre, la penultima di “Temptation Island”, Alberto ha baciato a più riprese la tentatrice Nunzia.

I due hanno trascorso un weekend in barca e al calar della sera, dapprima la tentatrice ha strappato un bacio a stampo ad Alberto, poi lui ne ha dato uno a lei e durante la notte sono scattati i baci passionali. Indubbiamente il buio non ha dato la possibilità di vedere per bene ciò che è accaduto sotto la luna ma, un unico pensiero accomuna tutti: i baci passionali ci sono stati.

Dunque, gli eventi che hanno preceduto il falò di confronto finale tra Alberto e Speranza, non sono stati dei migliori. I 21 giorni canonici sono scaduti e i due, probabilmente ex fidanzati, si sono rincontrati sul famoso tronco d’avanti al fuoco. Prima di congedarsi da Nunzia, Alberto le ha nuovamente dato un bacio e una volta sedutosi difronte a Speranza, le ha detto che tutto ciò che ha fatto lo ha fatto anche per lei.

La ragazza è naturalmente andata su tutte le furie. “Penso che a oggi questa non è stata una scelta che hai fatto qui, ma una cosa che ti portavi da fuori. Io davanti ho ancora una persona che amo senza limiti, ma mi sono sentita umiliata, delusa“, dichiara la 32enne partenopea. “Se me lo vivevo al 50% saremmo forse usciti come speravi, ma ci portavamo dietro tutto. Secondo te dopo 16 anni vederti così mi rende felice?“, replica Alberto.

Alessia Marcuzzi, ha poi chiesto allo chef se fosse ancora o meno innamorato della sua fidanzata, ma la puntata è terminata così. Per scoprire quale sarà la risposta di Alberto, ma soprattutto per vedere come andrà a finire questo falò di confronto il cui finale sembra essere già scritto e per capire come finirà anche la storia tra Carlotta e Nello, non resta che attendere la messa in onda dell’ultima puntata di “Temptation Island”, martedì 20 ottobre.