Temptation Island ai box di partenza: Filippo Bisciglia ne annuncia l’inizio

Temptation Island, programma seguitissimo prodotto da Maria De Filippi e targato Canale5, sta per tornare e a renderlo noto ci ha pensato il presentatore Filippo Bisciglia. L’edizione del 2018 è riuscita a battere il record di ascolti, per non parlare poi dell’edizione Vip andata in onda a settembre e condotta dalla bravissima Simona Ventura.

Sembra dunque che, per la gioia dei tantissimi fan e telespettatori affezionati, l’edizione Nip sia pronta e le riprese dovrebbero iniziare a breve. Lo scorso anno, Temptation Island andò in onda a luglio in quanto il programma fu posticipato ma quest’anno è tutto pronto e Filippo ha anche rivelato di essere in partenza per l’Isola.

“Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente. A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino” ha scritto infatti il conduttore con un video sul suo profilo Instagram. Lo stesso Bisciglia ha altresì rivelato di non stare più nella pelle e di non vedere l’ora di conoscere le nuove coppie.

I telespettatori si stanno infatti chiedendo quando andranno in onda le nuove attesissime puntata del reality estivo targato Maria De Filippi visto che anche lo scorso anno, dopo le registrazioni effettuate a giugno, il programma fu trasmesso appena a metà luglio. Oltretutto se per Temptation Island Nip è tutto pronto sembrano esserci ancora dei dubbi sull’edizione Vip.

Simona Ventura potrebbe essere nuovamente la conduttrice anche se la stessa ora come ora è presente in Rai alla conduzione di The Voice of Italy. Anche Ilary Blasi era stata nominata come possibile presentatrice ma ad oggi sembra tutto ancora campato in aria e con nessuna dichiarazione in merito. Non ci resta dunque che attendere novità ed aspettare intanto l’edizione con Filippo Bisciglia in onda a breve.